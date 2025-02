Weinheim – 1. Pop Night mit Jungen Stars am 15. Mai – Eintritt frei

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Junge Stars im Schlosspark – Weinheimer Kulturbüro veranstaltet Rahmen der Heimattage mit Künstlern der Mannheimer Pop-Akademie am 15. Mai die 1. Pop Night Weinheim

Weinheim. Es ist nur scheinbar ein Widerspruch: Heimattage und junge Musik. Denn zum Weinheimer Heimattage-Motto „Heimat ist ein Gefühl“ passen Bühnenauftritte von aufstrebenden jungen Musikern aus der Mannheimer Pop-Akademie besonders gut, finden Kulturbüroleiter Tobias Schindler und Heimattage-Projektleiterin Ada Götz. Denn Weinheim veranstaltet am Donnerstag, 15. Mai, im Weinheimer Schlosspark die 1. Pop Night Weinheim mit jungen Interpreten aus dem Mannheimer Talentschuppen der Musikbranche.

Im Programm auf der Bühne, auf der in den folgenden Tagen auch Bülent Ceylan und Laith-Al Deen stehen werden: Die Singer-Songwriterin Maiva, die deutsch-amerikanische Pop-Sängerin Ceycey sowie Daniele Puccia, der zuletzt im Vorprogramm großer Shows vor vielen Tausend Fans aufgetreten ist. Diese drei Nachwuchsstars bilden zusammen im Schlosspark das Pop Night Weinheim-Festival, das im Zuge der Heimattage Baden-Württemberg sogar eintrittsfrei angeboten werden kann. Die drei Nachwuchskünstler aus der Quadratestadt sind Shooting-Stars der aktuellen jungen Musikszene.

Maivas Texte sind unentschuldbar ehrlich und manchmal ein bisschen unverschämt, serviert mit einem Schuss Agavendicksaft, wie sie scherzt. Sie kann aber auch mal nachdenklich sein. Mit frecher Leichtigkeit wirbelt sie seit 2023 als Energieball über die Bühnen Deutschlands und hat mit ihrem „Sassy and Dancey-Sound“ in über 50 Liveshows ihr Publikum mitgerissen, zuletzt als Support Act für Raum27 und Alphaville.

Ihre Fans sagen, Maiva liege irgendwo zwischen „atzig-romantisch“ und „direkt ins Gesicht“.

Die 19-jährige Ceycey ist gebürtige Weinheimerin. Sie überzeugt mit einem Mix aus Hip-Hop, Neo-Soul und Alternative R&B mit Jazz-Elementen, die Texte mit vielen Emotionen garniert. Als Deutsch-Amerikanerin verleiht sie ihrer Musik durch ihren multikulturellen Hintergrund eine vielfältige Facette, gespickt mit vielen persönlichen Erfahrungen. Mit 16 Jahren wagte sie den Schritt nach Memphis, Tennessee, um ihre Musikkarriere zu verfolgen. Heute lebt Ceycey in Mannheim und hat gerade mit ihrem Debütalbum „May I Introduce“ ein erstes Zeichen gesetzt. Ceycey beherrscht das Rampenlicht mit ihrer fesselnden Aura, ihre Auftritte sind durchdrungen von Freude, die sich in ihren energiegeladenen Tanzbewegungen zeigt. Ihre einzigartigen Gesangseffekte verleihen Aufregung zu jedem Song, bescheinigen die Kritiker.

Daniele Puccia stammt aus Wuppertal. Seine musikalische Reise begann 2021, als er bei „DSDS“ bis ins Halbfinale kam und dadurch die Aufmerksamkeit der Musikbranche auf sich zog. Dies führte zu einem Vertrag mit Universal Music und zahlreichen Auftritten in TV-Shows. Er hat sich im Vorprogramm für bekannte Künstler wie Wincent Weiß, Loi und Leoniden bewiesen und dabei seine Fangemeinde stetig erweitert. Jetzt ist Puccia bereit für einen Neustart. Mit einer Mischung aus ruhigen Balladen und mitreißenden Sommerhits im Deutsch Pop erobert er gerade die deutschsprachige Musikszene. Promotet wird er von der Weinheimer Musikerin Laetitia Hoffmann, die in Weinheim unter anderem den BeatClub leitet und ebenfalls an der Mannheimer Pop Akademie studiert.

1. Pop Night Weinheim, Donnerstag, 15. Mai, Schlosspark Weinheim, im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg mit Maiva, Ceycey und Daniele Puccia. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Weinheim. Eintritt frei!

