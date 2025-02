Südliche Weinstrasse – Lara Schmaltz vom Gymnasium Edenkoben gewinnt Kreisentscheid beim Vorlesewettbewerb – Erstmals Spezialpreise der kvhs vergeben

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Lara Schmaltz hat den Kreisentscheid der Südlichen Weinstraße beim diesjährigen Vorlesewettbewerb gewonnen.

Sie ist Schülerin am Gymnasium Edenkoben und hatte das Buch „Forever kann mich mal“ von Nicole Mahne als selbst gewählten Text dabei. Sie hat sich im Wettbewerb, der am 20. Februar im

großen Schulbuchlager der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße stattgefunden hat, mit einer hervorragenden Leseleistung gegen fünf weitere Schulsiegerinnen und Schulsieger durchgesetzt und

darf als nächstes beim Bezirksentscheid antreten.

Landrat Dietmar Seefeldt hat vor Beginn des Wettbewerbs die Kinder, Eltern, Gäste und die Jury begrüßt. Er bestärkte die Jungen und Mädchen, die am Wettbewerb teilnahmen: „Wie wichtig Lesen ist, muss ich hier nicht betonen. Lesen ist eine zentrale Grundlage allen Wissens. Ihr macht es mit dem vielen Lesen genau richtig.“ Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer las während des Wettbewerbs einen Text eigener Wahl und einen fremden Text vor. Die Aufgabe der Jury war es, Lesetechnik, Textverständnis und Gestaltung zu bewerten.

Der für die Schulen und die Kreisvolkhochschule zuständige Kreisbeigeordnete Werner Schreiner kürte gemäß der Juryentscheidung Lara zur Siegerin und übergab Preise und Urkunden an die

Teilnehmenden. Er betonte: „Viele von euch lesen auf beeindruckend hohem Niveau, und oft sind es nur kleinste Nuancen, die über den Ausgang des Wettbewerbs entscheiden. Herzlichen Glückwunsch

an euch alle!“ Erstmals gab es auch Spezialpreise der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße (kvhs), „denn als Bildungseinrichtung wissen wir: Lesen öffnet Türen zu Wissen, Fantasie und neuen Möglichkeiten“, so Schreiner. Einen mit Überraschungen gefüllten vhs-Turnbeutel erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch obendrauf.

Folgende Kinder haben als jeweilige Schulsiegerin beziehungsweise jeweiliger Schulsieger am Kreisentscheid teilgenommen: Yuji Duglah (Gemeinsame Orientierungsstufe im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern), Clara Vogel (Evangelisches Trifels-Gymnasium Annweiler), Julie Luipold (Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben), Leander Meckler (Realschule plus im PAMINA-

Schulzentrum Herxheim), Lara Schmaltz (Gymnasium Edenkoben) und Anton Gerstle (Realschule plus Annweiler).

Hinweis: Die Gemeinsame Orientierungsstufe im PAMINA-Schulzentrum Herxheim gehört organisatorisch zur dortigen Realschule plus, sodass hier von Schulsiegerinnen der Realschule plus

Herxheim die Rede ist. Alle Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Gemeinsamen Orientierungsstufe in Herxheim konnten am Wettbewerb teilnehmen.

Die Jury beim Kreisentscheid bildeten dieses Jahr Monika Kukytė (Leiterin Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße), Sonja Roth-Scherrer (Zeitung „Die Rheinpfalz“), Maria Schmitt (frühere

Schulleiterin der Förderschule Annweiler), Natascha Niederer (Buchhandlung Lesebär in Edenkoben), Dr. Andreas Imhoff (Archivar der Kreisverwaltung SÜW) und Frank Peter (Schulleiter der

Altenbergschule Bad Bergzabern).

Bildunterschriften: Lara Schmaltz (vorne) hat den Kreisentscheid der Südlichen Weinstraße beim diesjährigen Vorlesewettbewerb gewonnen. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW