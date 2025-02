Speyer – PKW fährt in Baustelle und bleibt in Grube liegen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen, kurz nach 9 Uhr fuhr ein 88-jähriger PKW-Fahrer in der Burgstraße in eine Baustelle. Da aufgrund der Baustelle ein Durchfahren der Burgstraße aktuell nicht möglich ist, wollt der Mann in einer Zufahrt zu einer Garage wenden. Er verpasste jedoch die Zufahrt und fuhr schließlich in eine Grube in der Baustelle. Hieraus konnte der PKW nicht eigenständig herausgeholt werden, weshalb ein Abschleppunternehmen verständigt wurde, um das Fahrzeug aus der Grube zu heben. Am Fahrzeug entstand nur geringer Schaden in dreistelliger Höhe.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer