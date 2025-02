Speyer – Kurs auf Bach Mozartchor bereitet Johannespassion vor

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – „Herr! Herr!“ klingt es am vergangenen Samstag aus gut 60 Kehlen im Gemeindesaal der Evangelischen Stadtmission Speyer.

Irgendwo zwischen Verzweiflung und Ehrerbietung erhebt sich dieser Ruf aus einem düster wogenden Klangmeer. Es ist der Eingangschor der Johannespassion von Johann Sebastian Bach, die am 23. März in der Speyerer

Dreifaltigkeitskirche aufgeführt wird.

Sozusagen auf der Zielgeraden führt der Mozartchor Speyer die in den letzten Monaten eingeübten Teile des zweistündigen Werkes in zwei Sonderproben zu einem Ganzen zusammen.

Immer wieder ordnet Dirigent Dieter Hauß die einzelnen Chöre und Choräle in den

Gesamtzusammenhang ein und entwickelt daraus Anweisungen für die jeweilige Art des

Vortrags. „Erstaunt und etwas ungläubig“ sind etwa Adjektive, mit denen er die innere Haltung

beschreibt, aus der der erste Choral zu singen ist.

An anderer Stelle soll der Vortrag dagegen „entschieden“ sein oder auch mal „lyrisch“. Und in der grausamen Szene der Verspottung des geschundenen Jesus durch die römischen Soldaten will Hauß gleichsam die Häme von den

Lippen der Sängerinnen und Sänger tropfen hören.

Bei den fugenartig aufgebauten Chören gibt er genaue Hinweise für jede einzelne Stimme.

Welche Passagen sind im Forte zu singen? Wo muss die Stimmgruppe sich zurücknehmen,

damit das Hauptthema zur Geltung kommt, das gerade von einer anderen Stimme

übernommen wird?

So fügen sich nach und nach die einzelnen Stücke zu einem mitreißenden Werk von

dramatischer Wucht. Die vom Evangelisten Johannes erzählte Geschichte von

Gerichtsprozess, Leiden und Sterben des unschuldig verurteilten Jesus von Nazareth wird in

Bachs musikalischer Umsetzung handfest lebendig. Dessen Darstellung der eskalierenden

Szenerie ist, so der Musikwissenschaftler Anselm Hartinger, „von beängstigender Aktualität“.

Die Aufführung am 23. März in der Dreifaltigkeitskirche beginnt um 17 Uhr (Einlass 16:15 Uhr).

Eintrittskarten bei Reservix mit allen Vorverkaufsstellen, beim Rheinpfalz-Ticketservice und

beim Capella Verlag Speyer. Weitere Infos unter www.mozartchor-speyer.de.

Zusammenfassung

Sonntag, 23. März 2025, 17 Uhr

(Einlass 16:15 Uhr)

Johann Sebastian Bach: JOHANNESPASSION

Mozartchor Speyer

Kammerphilharmonie Mannheim

Hanna Ramminger, Sopran

Matthias Lucht, Altus

Martin Erhard, Tenor (Evangelist)

Michael Marz, Bariton (Jesus)

Michael Roman, Bariton

Dirigent: Dieter Hauß

Vorverkauf 27 Euro (ggf. zuzgl. Gebühren), Abendkasse 30 Euro, Schüler 15 Euro

Rheinpfalz-Card 2 Euro Ermäßigung

Tickets

Reservix mit Vorverkaufsstellen, Rheinpfalz-Ticketservice, Capella Verlag Speyer,

Chormitglieder

Quelle: MOZARTCHOR SPEYER e. V.