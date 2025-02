Speyer – Aufzug am Hauptbahnhof in Reparatur – Bahnfahrende mit Behinderung vor Herausforderungen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Schifferstadter Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung David Lindlein informiert, dass der Aufzug auf Gleis 2 am Speyerer Hauptbahnhof erneuert wird. Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können daher bis Anfang August nicht auf oder von Gleis 2 gelangen.

„Leider ist bereits eine Schifferstadter Bürgerin in Speyer „gestrandet“ – ihr konnte zwar geholfen werden, trotzdem möchte ich mich gemeinsam mit der Stadtverwaltung dafür einsetzen, dass so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich von den Herausforderungen am Speyerer Hauptbahnhof wissen“, erklärt Lindlein. Auch die Anreise mit Rollatoren, Kinderwägen und Fahrräder sei kompliziert, da aktuell nur der Treppenaufgang zur Verfügung stehe.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich bei der Mobilitätsservice-Zentrale unter der Telefonnummer 030 65212888 oder per E-Mail an msz@deutschebahn.com zu wenden – diese berate „bei der Planung einer barrierefreien Reise“ und könne „alternative Verbindungen vorschlagen, die barrierefrei sind.“

Lindleins Tipp: „Schifferstadter mit Behinderung, die dringend darauf angewiesen sind nach Speyer zu kommen, können sich mit ausreichend Vorlauf an den Verein IBF Speyer wenden.“ Informationen zum Fahrdienst finden Interessierte unter www.ibf-speyer.de; Fahrten können telefonisch unter 06232 / 25234 oder per E-Mail an verwaltung@ibf-speyer.de angemeldet werden.

Kontakt zu Schifferstadts Beauftragtem für die Belange von Menschen mit Behinderungen ist unter behindertenbeauftragter-schifferstadt@gmx.de möglich.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt