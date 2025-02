Schifferstadt – Parken und Laden in der Innenstadt

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Einkaufen oder Eis Essen kostenlos parken – wo gibt es denn das noch? In Schifferstadt! Über 200 kostenfreie Parkplätze stehen in der Innenstadt – teilweise sogar ohne Zeitbeschränkung – zur Verfügung. Wo genau man in Schifferstadt gut parken kann, lässt sich dem aktualisierten Flyer „Parken und laden in der Innenstadt“ entnehmen.

Wie der Titel schon sagt, finden Fahrer in dem Faltblatt nicht nur gute Parkmöglichkeiten, sondern auch Ladestationen für E-Autos. Auch die Betreiber der Ladesäulen sind dort aufgelistet.

Inzwischen warten in Schifferstadt auch zwei Ladestationen für E-Bikes auf Kundschaft. So kann man beim Verweilen im Stadtpark oder beim Mittagessen in der Stadt nebenbei den Akku seines E-Bikes oder Pedelecs aufladen. Weitere E-Bike Ladestationen sind in Planung und sollen bis Ende 2026 in Betrieb genommen werden.

Der „Parken und laden in der Innenstadt“-Flyer liegt im Rathausfoyer aus und kann kostenfrei mitgenommen werden. Alternativ steht dieser auf der Website der Stadt unter www.schifferstadt.de/parken-und-laden zum Download zur Verfügung.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt