Rhein-Pfalz-Kreis – 46. Fußgönheimer Ostermarkt – Kunsthandwerk und mehr

Fussgöhnheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In diesem Jahr findet der Ostermarkt in Fußgönheim in der rustikalen Schlossscheune des Heimat- und Kulturkreis Fußgönheim e. V. zum 46. Mal statt. Der österliche Kunsthandwerkermarkt findet an den beiden Wochenenden 08./09.03.2025 und 15./16.03.2025, jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Der Ostermarkt wird von unserem Märkteteam, dieses Jahr unter der Leitung von Uwe Seifert, federführend veranstaltet. Besonderer Wert wurde auf hohe Qualität der präsentierten Produkte gelegt.

Am ersten Wochenende werden 26 und am zweiten Wochenende 29 Künstler und Handwerker ihre Produkte zeigen, teilweise auch vorführen, wie diese gefertigt werden. Zwischen den beiden Wochenenden findet, wie immer, teilweise ein Wechsel der Aussteller statt, so dass es sich lohnt an beiden Wochenenden zu kommen, da es wieder Neues zu entdecken gibt. An beiden Wochenenden sind unsere Flächen in der Schlossscheune und auf der Freifläche vor der Scheune voll belegt.

Jedes gezeigte Kunsthandwerk stellt etwas Besonderes dar. Zum Beispiel finden Sie bei uns in der Schlossscheune bemalte Eier von Vogel bis Strauß, Eier mit Dottingmalerei und Perlen, Thüringer Glasbläserei, österliche Holzfiguren mit Öl und Acrylfarben, bemalte Zinnfiguren oder aber auch Eierkränze oder Blütenkränze, handgegossene Osterkerzen sowie auch Eiermäuse und Steinbildhauerei. Das sind nur verschiedene Beispiele und sicher ist für jeden Besucher etwas für seinen Geschmack dabei.

Alles ist kunstvoll und außergewöhnlich.

Die Museen des Heimat- und Kulturkreis Fußgönheim e. V. sind geöffnet. Zusätzlich zeigen wir im Schlossseitentrakt unsere Sonderausstellung “Faszination Aquarellmalerei” der Malergruppe Helmut Ried mit einer Vielzahl schöner und interessanter Aquarelle.

Auch dieses Mal verwöhnen die Aktiven des Vereins die Besucher mit Kulinarischem.

Wir bieten Ihnen pfälzisches Essen sowie Kaffee und Kuchen wieder in gewohnt guter Qualität in unserem Museumsstübchen an. Leckere Waffeln und Getränke gibt es in der Schlossscheune.

Der Gesamteintritt beträgt 3,00 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Der Eintritt berechtigt zum Besuch unserer Museen und der Sonderausstellung

Der Heimat- und Kulturkreis Fußgönheim e. V. freut sich auf Ihren Besuch.

Programm:

