Mosbach – Am Ende war die Spenden-Box gut gefüllt – Berufsbildungswerk veranstaltete in Heidelberg einen Aktionstag zu Gunsten der Kinderkrebshilfe

Mosbach/Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Auszubildende und Ausbilder am Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg haben sich einen Tag lang für die Kinderkrebshilfe stark gemacht. Bei einem Aktionstag stellten die Ausbildungsbereiche am BBW-Standort Heidelberg sich in den Dienst der guten Sache und sammelten Spenden – mit einem mehr als überzeugenden Ergebnis.

Das BBW ist eine Einrichtung der Johannes-Diakonie und macht Ausbildungsangebote für junge Menschen mit Unterstützungsbedarf. Beim Aktionstag war der großflächige Ausbildungsbereich für Lagerlogistik zu einem bunt bestückten Basar umgestaltet. Besucher und Besucherinnen konnten dort zwischen Marmeladen, Grünpflanzen, Traubensaft, Holzarbeiten und anderen Produkten wählen. Der Fachbereich Fahrradmontage präsentierte sein Angebot an gebrauchten Rädern, das vom Kinderfahrrad bis zum Mountainbike reicht. Hunger und Durst begegnete das BBW-Team mit einem Waffel- und Getränkeverkauf.

Besonderes Glanzlicht im Angebot: Im BBW-Friseursalon wurden Zöpfe für den guten Zweck gekappt, um als Echthaar-Spende Verwendung zu finden. Den Korrektur-Haarschnitt gab es gratis, unter anderem von Ausbilderin Drita Zeller-Nue. Sie hatte den Anstoß für den Aktionstag gegeben, sehr zur Freude von Standortleiterin Maike Salerno. „Ausbilder und Auszubildenden waren von dem Projekt sofort begeistert und haben viele Ideen beigesteuert“, berichtete sie. Fast der gesamte Standort mit rund 150 Auszubildenden habe sich an den Vorbereitungen beteiligt.

BBW-Leiter Dr. Martin Holler überzeugte sich bei einem Rundgang vom Angebot. Am Ende konnte er ein eindrucksvolles Ergebnis verkünden: Rund 1000 Euro kamen bei der Aktion zusammen und sollen nun an das Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Heidelberg gespendet werden. Doch der Wert des Aktionstags beschränke sich nicht auf den rein finanziellen Aspekt, so Holler. „Ich bin stolz darauf, dass wir als soziale Einrichtung uns für einen guten Zweck engagiert haben und so der Gesellschaft etwas zurückgeben.“

((Bild: 250224-BBW-Aktionstag1.jpg)) Aktionstag Kinderkrebshilfe: Der BBW-Ausbildungsbereich Lagerlogistik verwandelte sich in einen Spendenbasar. Fotos: Andreas Lang

((Bild: 250224-BBW-Aktionstag2.jpg)) Dr. Martin Holler und das Friseur-Team des BBW freuen sich über eine gut gefüllte Spendenbox.

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach