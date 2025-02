Mannheim – Verkehrsinfos zum Fasnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der 70. gemeinsame Fasnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen findet in diesem Jahr turnusgemäß in Mannheim statt. Er startet am Sonntag, 2. März, um 13:31 Uhr in der verlängerten Breiten Straße, verläuft am Stadthaus N1 vorbei in die Planken, über den Kaiserring zum Friedrichsplatz, um den Wasserturm herum und durch die Fressgasse bis E1/F1. Der Umzug löst sich ab E2/F2 bis hin zum Luisenring auf. Die Sprecherstationen befinden sich am Paradeplatz, auf dem Balkon des Café Crastan (P5 1-4), am Rosengarten und bei Q6/Q7. Es werden bis zu 250.000 Besucherinnen und Besucher, die dem närrischen Zug mit seinen insgesamt 70 Zugnummern entlang der Strecke zujubeln wollen, erwartet.

Damit der Narrenzug ungehindert passieren kann und auch die Besucherinnen und Besucher genug Platz zum Bestaunen und Feiern haben, hat die Verwaltung umfangreiche Verkehrslenkungsmaßnahmen getroffen sowie Straßensperrungen und Haltverbote angeordnet. Die Vorkehrungen werden so lange aufrechterhalten, wie sie für den störungsfreien und reibungslosen Aufbau und Ablauf der Großveranstaltung erforderlich sind.

Folgende Vollsperrungen treten am 2. März in Kraft:

Ab ca. 7 Uhr:

• Kunststraße Höhe C1/D1

Ab ca. 8 Uhr:

• Rechtsabbiegespur von der B36 (Südtangente) Richtung Parkring

• Parkring Fahrtrichtung Bismarckstraße

• Bismarckstraße Fahrtrichtung Hauptbahnhof

• Verlängerte Breite Straße von A1/L1 bis C1/N1

Ab ca. 10 Uhr:

• Kunststraße

• Friedrichsplatz

• Augustaanlage

• Fressgasse

• Bismarckstraße Fahrtrichtung Ludwigshafen

Ab ca. 12 Uhr:

• Friedrichsring

• Kaiserring

Wer am Sonntag mit dem Auto unterwegs ist, sollte den Veranstaltungsbereich weiträumig umfahren. Die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke sind frei, der Innenstadtbereich kann über die B36 (Südtangente) und den Fahrlachtunnel umfahren werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Bismarckstraße von den Sperrmaßnahmen betroffen ist.

In folgenden Straßen und Parkbereichen werden ab 6 Uhr befristete Haltverbote angeordnet:

• zwischen den Quadraten A5/B6 und A5/B7 auf beiden Straßenseiten

• Bismarckstraße Höhe Amtsgericht und Altes Eisstadion

• verlängerte Breite Straße zwischen A1/L1, B1/M1 und C1/N1 auf beiden Straßenseiten

• Kunststraße zwischen C1/D1 auf beiden Straßenseiten

• Friedrichsplatz um den gesamten Platz

• Stresemannstraße Ecke Friedrichsplatz

• zwischen den Quadraten Q7/R7 auf beiden Straßenseiten

• zwischen den Quadraten R6/R7

• zwischen den Quadraten Q4/Q5

• zwischen den Quadraten Q2/Q3

• zwischen den Quadraten F1/F2

• zwischen den Quadraten F2/G2

In folgenden Straßen und Parkbereichen werden ab 9 Uhr befristete Haltverbote angeordnet:

• Fressgasse ab dem Friedrichsring bis E3/F3

• zwischen E1/E2

Die Umleitungen, Sperrungen und Haltverbote sind ausgeschildert. Großplakate weisen in den betroffenen Straßen auf die geänderte Parksituation hin. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto unterwegs sind, werden gebeten, sich vor Ort zu informieren und ihre Fahrzeuge rechtzeitig wegzufahren, um Verwarnungen sowie das Abschleppen zu vermeiden. Das Einhalten der Haltverbote wird überprüft und darin parkende Fahrzeuge werden – im Interesse einer gefahrenfreien Durchführung der gesamten Großveranstaltung – ggfls. rechtzeitig entfernt.

Die Straßenbahnen werden am Veranstaltungstag bereits um 3:05 Uhr aus den Planken und der Breiten Straße genommen. Der Stadtbahnverkehr auf dem Friedrichsring und Kaiserring wird ab 12:10 Uhr eingestellt. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, rechtzeitig mit dem ÖPNV anzureisen. Ab Montag, 3. März, um 3:05 Uhr fahren die Straßenbahnen wieder durch die Planken. Die restlichen Straßenbahnen nehmen ihren Betrieb nach dem Umzug wieder auf.

Die Taxistellplätze zwischen den Quadraten D1/E1 sowie bei P7 werden am 2. März von 10 Uhr bis voraussichtlich 18:30 Uhr nicht bedient.

Die gemeinsame Kindersammelstelle von Polizei und Sanitätsdienst wird im Rosengarten im Raum „Bruno Schmitz” eingerichtet.

Parallel zum Fasnachtsumzug findet das Fußballspiel des SV Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen im Carl-Benz-Stadion statt. Die Friedensplätze 1 bis 3 sind an diesem Tag den Stadionbesuchern vorbehalten.

Quelle: Stadt Mannheim