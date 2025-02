Mannheim – Sportförderung: SSV Vogelstang erhält städtischen Bauzuschuss

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gemäß dem Leitbild „alle Mannheimerinnen und Mannheimer machen Sport” verfolgt die Stadt Mannheim das Ziel, die Sportinfrastruktur in Mannheim zu erhalten und das Sportangebot in Mannheim den Menschen auch weiterhin zugänglich zu machen. Die Sportvereine spielen dabei eine tragende Rolle.

Der SSV Vogelstang beabsichtigt die Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen und Umkleiden auf ihrem Vereinsgelände. Dadurch wird das seit Jahrzehnten nicht mehr sanierte Gebäude wieder in einen modernen, zeitgemäßen Zustand versetzt. Der Verein kann dadurch zukünftige Kosten für Energie und Reparaturen sparen. Außerdem wird ein neues Kleinspielfeld mit Flutlicht gebaut.

Der Fachbereich Sport und Freizeit investiert in das Projekt mehr als 300.000 Euro und leistet damit einen Beitrag zur Sportentwicklung in Mannheim. Der Ausschuss für Sport und Freizeit hat die Maßnahme in seiner letzten Sitzung beschlossen. Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer sagte bei der Förderübergabe an SSV-Vorsitzenden Marko Hellriegel: „Der SSV Vogelstang leistet einen wichtigen Beitrag im Stadtteil – gerade auch in der Jugendarbeit. Deswegen unterstützen wir die Baumaßnahme gerne, um die Zukunft des Vereins langfristig zu sichern.”

Der SSV Vogelstang hat über 600 Mitglieder, davon sind die Hälfte Jugendliche. Beim Badischen Fußball Verband sind 10 Jugendmannschaften und 3 Seniorenmannschaften gemeldet. Insgesamt tragen mehr als 250 Sportvereine in Mannheim zu einem sportlichen Miteinander bei.