Mannheim – Schwimmen und Eislaufen in der Fasnachtswoche – Mannheimer Hallenbäder und Eissportzentrum mit verlängerten Öffnungszeiten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Winter ist ein Badbesuch mit der Familie oder Eislaufen mit den Freunden eine beliebte Freizeitgestaltung in Mannheim. Für die Fasnachtswoche vom 3. bis 9. März werden deshalb die Hallenbäder und das Eissportzentrum ihr Angebot und die Öffnungszeiten erweitern.

Während der Fasnachtswoche bieten die Hallenbäder wie folgt verlängerte Öffnungszeiten an:

Das Gartenhallenbad Neckarau hat am Rosenmontag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 4. März, und Donnerstag, 6. März, öffnet das Bad eine Stunde länger von 9 bis 22 Uhr für Besucher. Am Aschermittwoch, 5. März, ist das Bad von 9 bis 18 Uhr offen. Am Freitag, 7. März, hat das Bad dann durchgängig von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Am Wochenende gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten. Die Saunazeiten bleiben unverändert.

Das Hallenbad Waldhof-Ost hat am Aschermittwoch, 5. März, und am Donnerstag, 6. März, länger von 8 bis 21 Uhr offen. Am Sonntag, 9. März, ist das Bad wegen einer Veranstaltung geschlossen. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten im Bad.

Das Hallenbad Vogelstang hat am Rosenmontag geschlossen. Am Mittwoch, 5. März, ist das Bad von 8 bis 13 Uhr, am Freitag, 7. März, verlängert von 8 bis 21 Uhr offen. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten.

Das Herschelbad ist in der Fasnachtswoche unverändert zu den normalen Öffnungszeiten besuchbar.

Im Eissportzentrum Herzogenried Mannheim gibt es in der Fasnachtswoche zusätzliche Laufzeiten und Eislaufangebote. Die Fasnachts-Öffnungszeiten im Eissportzentrum Herzogenried im Überblick:

Am Rosenmontag, 3. März, hat das Eissportzentrum von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 4. März, gibt es von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr Laufzeiten. Am Aschermittwoch, 5. März, und Donnerstag, 6. März, sind die öffentlichen Laufzeiten dann jeweils von 10 bis 12 Uhr, 14 bis 17.30 Uhr und 20 bis 22 Uhr. Am Freitag, 7. März, entfällt die Laufzeit von 14 bis 17.30 Uhr, weil von 16.30 bis 19 Uhr die Kinderdisco und von 20 bis 22.30 Uhr die letzte Eisdisco für Jung und Alt der Saison stattfindet.

Zusätzlich wird in der Faschingszeit wieder der „Schlägerlauf” für alle Eishockey-Fans angeboten. Hier haben alle, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Gelegenheit, es den Eishockey-Profis beim schnellen Kufensport nachzumachen. Selbst mitzubringen sind die entsprechende Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeyschläger und Puck. Der „Schlägerlauf” wird in der Fasnachtswoche von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr angeboten.

Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter 0621 293-4004, per E-Mail an fb52@mannheim.de oder direkt bei den jeweiligen Hallenbädern und im Eissportzentrum.

Quelle: Stadt Mannheim