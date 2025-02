Mannheim – Popakademie: Neue Bandpool Generation steht fest

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bandpool, das Spitzenförderprogramm der Popakademie Baden-Württemberg

präsentiert die 27. Generation. Aus über 250 Bewerbungen wurden sieben talentierte

Künstler:innen aus dem deutschsprachigen Raum mit unterschiedlichen Genres und Stilen

ausgewählt, um an dem 18-monatigen Programm teilzunehmen.

Die 27. Generation besteht aus: David Ost verbindet Indie, Folk und Pop mit starken Vocals

und cineastischem Songwriting, während emi x in ihrem Elektro- und Hyperpop eine

Mischung aus Selbstironie und poetischen Texten präsentiert.

Die Kölner Band flora setzt auf nostalgischen 2000er-Gitarrensound, während Florin melancholischen Pop mit

Trompete und elektrisierender Live-Energie vereint. FREUDE aus Wien kombinieren

Indie-Rock mit Alternative-Elementen und tanzbaren Rhythmen, während Maja Kemper mit ihrem

gefühlvollen Indiefolkpop und poetischen Texten berührt. Paul Freitag schließlich bringt

deutschen Pop mit rockigen Einflüssen und tiefgehenden Texten auf die Bühne.

Daniel Schmidt, Künstleragentur Klinkt, Bandpool, Regionet Popakademie Baden-

Württemberg: „Die Bandpool Generation 27 steht fest! Ein riesiges Dankeschön an die tollen

Menschen aus unserer fantastischen Jury, die gefühlt den Großteil der deutschen

Musikindustrie abdeckt und uns beim Showcase Anfang Februar unterstützt hat. Jetzt freuen

wir uns darauf, den Acts der neuen Generation mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.”



„Der Bandpool ist seit 1998 das erfolgreiche Spitzenförderprogramm der Popakademie. Es sind zahlreiche erfolgreiche Bands wie ClockClock, Revolverheld, Max Giesinger, Lotte,

Provinz, NOVAA oder Betterov daraus hervorgegangen. Wir freuen uns sehr auf die neue

Generation“, so Michael Herberger, Business Direktor und Geschäftsführer der

Popakademie Baden-Württemberg.

Die Jury 2025 bestand aus Benedikt Wiehle (SWR3), Jules Kalmbacher (Goodkid Rec),

Kevin Niedernhöfer (BTA), Martin Müller (Karlstorbahnhof), Niklas Tholen (Embassy of Music),

Maximilian Schmalhofer (Universal Electrola), Julia Osterried (Chromatic Talents),

Nepomuk Kähler (Four Music), Sarah Schneider (peermusic Germany), Sophie Mathes (Virgin Music Group),

Ann-Sophie Ballé (NEUBAU Publishing), Jules Müller (Epic Records), Nils Max

(A.S.S.), Aljoscha Pendo (Warner Music), Marcel Valin (BMG), Lisa Ruetz (Place called home),

Sonja Urmann (Fizz MGMT), Isabelle Schaa (Budde Music), Benedikt Prüwer (Better Way Mgmt),

Daniel Schmidt (Künstleragentur Klinkt, Bandpool, Regionet), Jonathan König

(Bandpool, Künstleragentur Klinkt), Michael Herberger (Popakademie Baden-Württemberg),

Marie Stumpf (FSJ Kultur), Robin Ensinger (Projektgruppe), Verena Hilgart (Projektgruppe),

Henning Scherf (Projektgruppe).

Der Bandpool bietet ausgewählten Künstler:innen ein umfangreiches Programm an

Workshops, Coachings und Mentoring. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Dozent:innen aus

der Musikbranche wird die 27. Generation in allen Bereichen des Musikbusiness individuell

unterstützt – von der Musikproduktion bis hin zum Auftritt auf der Bühne.

Mehr zum Bandpool: https://bandpool.de/

Über die Popakademie Baden-Württemberg: https://www.popakademie.de

Quelle: Popakademie Baden-Württemberg GmbH