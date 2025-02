Mannheim – Kindermaskenball lässt kleine Narrenherzen höherschlagen – Kunsthalle engagiert sich als Kulturpartner

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rosafarbene Einhörner, wilde Cowboys, farbenfrohe Clowns und gefährliche Tiger erobern am Rosenmontag, 3. März, die Variohalle des m:con Congress Center Rosengarten. Dort steigt von 14.11 bis 18 Uhr der große KNAX Kindermaskenball der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Kooperation mit der Großen Carnevalgesellschaft Feuerio e.V. Als Kulturpartner des Kindermaskenballs ist die Kunsthalle Mannheim mit im Boot. Mit Blick auf die aktuelle Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit” bietet sie ein beliebtes neusachliches Malvergnügen an: Mithilfe von Schablonen oder aus freier Hand malen die Kinder Stillleben-Bilder mit einem bunten Mix aus Ananas, Gummibaum und Pfefferfresser-Vogel. Und da der 3. März nicht nur Rosenmontag, sondern auch der weltweite “Tag des Hörens” ist, bietet das Hörzentrum des Universitätsmedizin Mannheim eine Höraktion mit kostenfreien Hörtests für Groß und Klein an.

Aber natürlich haben sich die Organisatoren noch vieles mehr einfallen lassen. So wird es viele Spiele und eine Kostümprämierung mit tollen Gewinnmöglichkeiten geben. Unter dem Motto „Was Kindern Spaß macht und Erwachsenen Freude” gibt es auch wieder die große Spielecke von Raffini Kinderevents. Ebenfalls wird es wieder ein kostenloses Kinderschminken geben. Das Mannheimer Stadtprinzenpaar Sarah I. und Marco II. werden die Polonaise anführen und ausreichend Autogrammkarten verteilen.

Infos:

Eintrittskarten kosten einheitlich ab 3 Jahren fünf Euro. Onlinetickets gibt es unter www.feuerio.de oder Kaufkarten in der Hauptstelle der Sparkasse Rhein Neckar Nord in D1 am Paradeplatz. Nur dort (nicht über Internet) gibt es auch ermäßigte Eintrittskarten zu 2,50 Euro für Mitglieder des KNAX Sparclubs der Sparkasse. Die Bewirtung erfolgt zu moderaten Konditionen. Die Veranstaltung beginnt um 14.11 Uhr (bis 18 Uhr). Einlass ist ab 13 Uhr, Eingang Variohalle.

Quelle: Stadt Mannheim