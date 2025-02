Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis – Planspiel Börse der Sparkasse Vorderpfalz: Sieben Schülerteams aus der Region gewinnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In einem spannenden Wettbewerb haben Schülerinnen und Schüler aus der Region beim Planspiel Börse der Sparkasse Vorderpfalz ihr Können unter Beweis gestellt. Über einen Zeitraum von siebzehn Wochen nahmen insgesamt 201 Jugendliche von allgemein- und berufsbildenden Schulen an diesem einzigartigen Finanzspiel teil. Die Herausforderung für die 81 teilnehmenden Teams, bestehend aus 2 bis 4 Spielerinnen und Spielern aus Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis, bestand darin, ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro durch geschickte Investitionen in vorgegebene Wertpapiere zu vermehren. Nach Abschluss des Planspiels zog die Sparkasse Vorderpfalz eine Bilanz.

In der Kategorie „beste Performance“ sicherte sich das Team „Cash für Tim u. Leon“ von der BBS Technik 1 Ludwigshafen den ersten Platz. Durch strategisches Handeln und genaue Beobachtung des Börsenverlaufs steigerten sie ihr Startkapital auf beeindruckende 62.259,12 Euro und erreichten damit im rheinland-pfälzischen Vergleich sogar den 12. Platz. Den zweiten Platz in der Region belegte die Gruppe „JAW“, ebenfalls von der BBS Technik 1 Ludwigshafen, mit einem Depotstand von 60.878,50 Euro. Das Schülerteam „Gobichri“ von der BBS Technik 1 sicherte sich mit einem Depotwert von 60.028,52 Euro den dritten Platz.

Auch die Plätze vier bis sechs wurden ausgezeichnet: Das Team „diebienen“ des Lise-Meitner-Gymnasiums in Maxdorf erwirtschaftete 58.101,85 Euro, während „Wasch den Pulli mit Persil“ vom Theodor-Heuss-Gymnasium aus Ludwigshafen mit 57.913,91 Euro den fünften Platz belegte. Das Team „9DBörse“ vom Lise-Meitner-Gymnasium erreichte mit 57.747,45 Euro den sechsten Platz.

In der Kategorie „Nachhaltigkeit“ konnte das Team „MaPe“ des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums in Speyer mit einem Ertrag von 2.242,44 Euro den ersten Platz in der Region und den siebten Platz in ganz Rheinland-Pfalz erzielen.

Finanzielle Bildung als öffentlicher Auftrag

Das Planspiel Börse, organisiert von der Sparkasse Vorderpfalz im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur finanziellen Bildung, erfreut sich großer Beliebtheit. Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz, betont: „Die rege Teilnahme am Planspiel Börse freut uns sehr, und wir gratulieren den Siegerinnen und Siegern sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich. Die erfolgreichsten Schüler-Teams werden mit Geldpreisen im Gesamtwert von 1.500 Euro belohnt, während das Team mit dem höchsten Nachhaltigkeitsertrag zusätzlich 300 Euro erhält.“ Teams, die sich im rheinland-pfälzischen Vergleich platzieren konnten, wurden zusätzlich mit insgesamt 200 Euro vom Verband ausgezeichnet.

Abbau von Berührungsängsten und Wissensdefiziten

Ein positiver Aspekt des Planspiels Börse ist der Abbau von Berührungsängsten und Wissensdefiziten im Bereich Börse. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Gewinn und Verlust sammeln und erlernten risikobewusstes Handeln. Das Planspiel Börse der Sparkasse Vorderpfalz leistet somit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Bildung der Jugendlichen und stärkt ihre Kompetenzen im Umgang mit Finanzthemen und der Börse.

Foto: Planspielbörse Gewinner.jpg

Bildunterschrift:

Finanzielle Bildung: Insgesamt sieben Teams sichern sich Preisgelder für wirtschaftliches und nachhaltiges Handeln beim Planspiel Börse der Sparkasse Vorderpfalz

Foto: S-Com, Quelle: Sparkasse Vorderpfalz