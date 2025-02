Ludwigshafen – Eintrittskarten zur Altweiberfasnacht auch noch an der Abendkasse erhältlich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Eintrittskarten zur Jubiläumsausgabe der 20. Party zur Altweiberfasnacht in Ludwigshafen sind bis zum Veranstaltungstag weiter im Vorverkauf und auch noch an der Abendkasse vor Ort in der Friedrich-Ebert-Halle erhältlich. Kurzentschlossene Karnevalistinnen und Karnevalisten können somit am Donnerstag, 27. Februar, bereits ab 19 Uhr ihre Tickets direkt vor Ort erwerben. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Die Bezahlung der Karten ist bar und per EC-Karte möglich. Beide Zahlungsmethoden sind auch im Bereich der Party-Gastronomie möglich.

Stimmungsgaranten dieser traditionsreichen Party sind die gefeierte Pfälzer Band Grand Malör sowie gleich mehrere DJs mit Ihren Sets auf dem Main-Floor in der großen Halle und auf einem zweiten Floor im Foyer.

Die Vorverkaufskarten sind bequem online unter www.lukom.com/altweiberfasnacht/ zu beziehen. In der Tourist-Information am Berliner Platz sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen sind Karten zu dieser beliebten Party erhältlich.

Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt 23 Euro. Karten im Vorverkauf kosten 21 Euro.

Unterstützer der Altweiberfasnacht in der Eberthalle sind GAG Ludwigshafen, RNV, Marketing-Verein Ludwigshafen, Sparkasse Vorderpfalz, Seitz Events, Mayer’s Brauwerk, Getränke Herold, Delta’s Finest, Sunshine Beach Bar. Veranstalter ist die LUKOM.

(torkl)

Foto: © Marcus Schwetasch

Quelle: LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH