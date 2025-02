Ludwigshafen – “Die Tanzstunde” im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der kurzweiligen Komödie Die Tanzstunde von Mark St. Germain gastiert die Komödie am Kurfürstendamm Berlin am Montag, 10.3. um 19.30 Uhr sowie am Dienstag, 11.3.2025 um 14.30 und um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Ever Montgomery, gespielt von Oliver Mommsen, muss für eine Preisverleihung tanzen ler­nen. Eigentlich keine allzu schwierige Aufgabe, würde er nicht Körperkontakt verabscheuen. Ever ist Autist, die Gesichtsausdrücke seiner Mitmenschen kann er kaum entschlüsseln, und seinen Alltag hat er nach strikten Regeln organisiert. Als Tanzlehrerin hat er sich seine Nach­barin Senga Quinn (Nadine Schori) ausgesucht, die jedoch ihre eigenen Probleme hat: Nach einem Unfall ist es fraglich, ob ihr gebrochenes Bein je so weit heilen wird, dass sie wieder als Tänzerin arbeiten kann. Die Stimmung ist also ziemlich gereizt, als Ever seine Nachbarin um Unterricht bittet. Zudem versteht Senga das von ihm genannte absurd hohe Honorar als unmoralisches Angebot und lehnt zunächst empört ab. Doch die Neugier siegt und die Tanz­stunden beginnen – Missverständnisse inklusive. Denn Ever nimmt jeden Satz von Senga wörtlich, und körperliche Nähe kann er gar nicht ertragen.

Martin Woelffer gelingt es in seiner unterhaltsamen Inszenierung, die berührenden und die witzigen Aspekte des Stückes in Einklang zu bringen. Zwischen knallroter Couch und einer Fototapete mit einer Großstadtszenerie (Ausstattung: Julia Hattstein) kommen sich die bei­den ungleichen Tanzpartner im Sinne des Wortes allmählich näher. Dabei helfen auch die passenden Songs von Gordon Lightfood über Robbie Williams bis Radiohead, zu denen das Paar seine ersten Tanzschritte wagt (Choreographie: Annette Reckendorf). Im Laufe dieser nicht immer harmonischen Lektionen lernen die beiden daneben viele wichtige Dinge über den anderen und sich selbst…

Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €, Nachmittag 14:30 UHR Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €

