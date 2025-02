Landau – Mental Health Training: Workshop zur mentalen Gesundheit für Mädchen am 19. März im Haus der Jugend

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Liebeskummer, Mobbing oder Gefühlschaos: In der Pubertät können herausfordernde Gefühle und Situationen auftreten. Zum besseren Umgang damit gibt es am Mittwoch, 19. März, um 17 Uhr im Haus der Jugend in Landau einen Workshop zur mentalen Gesundheit. Das Angebot richtet sich an Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren und findet in Kooperation mit der universitären Landauer Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche (LPA) statt.

In „BASICS: Mental Health Training“ vermitteln Andrea Kircher, Geschäftsführerin der LPA und Therapeutin, und Eva-Maria Bierbaum, Therapeutin, Wissen zu mentaler Gesundheit, zum Umgang mit Gefühlen, Gedanken und Verhalten und zur Emotionsregulation.

Die Psychotherapie-Ambulanz gehört zur Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) und bietet evidenzbasierte Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche auf dem aktuellen Stand der Forschung.

Der Workshop ist für die Teilnehmerinnen kostenfrei. Eine Anmeldung unter https://landau.feripro.de ist erforderlich.

Bildunterschrift: Am Mittwoch, 19. März, findet im Haus der Jugend ein Mental Health Training für Mädchen statt. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz