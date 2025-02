Kaiserslautern – Randalierer am Bahnhof

Kaiserslautern/Aus der MRN Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Passanten riefen am Sonntagnachmittag die Polizei nach Hohenecken. Ein junger Mann würde dort herumschreien, Selbstgespräche führen und andere dadurch ängstigen. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten den 22-Jährigen antreffen. Er wirkte klar und orientiert und gab an, nun nach Hause zu fahren. Gut eine Stunde später fiel der Randalierer allerdings erneut auf. Diesmal schrie er am Bahnhof in Kaiserslautern herum und versuchte laut Zeugen, Autos und Fußgänger anzuhalten. Den Anrufern zufolge hatte er sich seiner Kleidung entledigt. Vor Ort trafen die Polizisten auf den 22-Jährigen, der zwar bekleidet war, aber sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Da er die ganze Zeit wild um sich schlug, brachten die Beamten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Dabei fing er an, sich selbst zu verletzen, in dem er den Kopf auf den Boden schlug. Außerdem trat er nach den Polizisten. Der junge Mann wurde in eine Fachklinik gebracht und dort stationär aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz