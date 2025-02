Heppenheim – Kinovorführung anlässlich des Equal Pay Day 2025 am 7. März

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anreize in der Steuer- und Sozialpolitik und ungleiche Bezahlung – Frauen stoßen auf dem Arbeitsmarkt auf Hürden. So beträgt der Gender Pay Gap in Deutschland immer noch 16 Prozent. Der Prozentsatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr leicht, allerdings ist das Prinzip „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit” noch immer nicht umgesetzt. Frauen sind in Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert und dafür in niedrig oder gar nicht bezahlter Sorgearbeit stark überrepräsentiert. Frauen und Männer müssen in allen Lebenslagen Erwerbs- und Sorgearbeit verbinden können: Eine größere Arbeits­zeitsouveränität ist Voraussetzung für eine durchgängige und unabhängige Erwerbsbio­grafie mit verlässlicher sozialer Absicherung. Anlässlich des Equal Pay Days am 07. März, der als Aktionstag jährlich auf diese Themen aufmerksam macht, organisieren die Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen im Kreis Bergstraße eine Kinovorführung des Films „Mona Lisas Lächeln” im Luxor Filmpalast in Bensheim. In Anlehnung an den Gender Pay Gap zahlen Frauen nur 8 € statt 10 € für ein Ticket.

Einlass ist ab 19 Uhr, Kartenvorverkauf vor Ort oder unter luxor-kino.de.

Quelle: Stadt Heppenheim