Hanhofen – Unfall bei Kreisverkehr durch unbekannten Verursacher – Zeugen gesucht

Hanhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer herumliegende Steine am Kreisverkehr an der K26. Entsprechend der Spurenlage fuhr ein unbekanntes Fahrzeug auf der K26, von Harthausen kommend in Richtung des Kreisverkehrs, kam kurz vor dem Kreisverkehr an den rechten Bordstein und überfuhr anschließend eine Verkehrsinsel auf der linken Seite. Dadurch wurden mehrere Steine aus der Verkehrsinsel gerissen und diese beschädigt. Einen Verursacher konnten die eingesetzten Polizisten vor Ort nicht antreffen. Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer