Fürth – Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Büro – Zeugen gesucht

Fürth/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend (22.02.), gegen 20.15 Uhr, haben Unbekannte ein Büro eines Firmenbetriebs im Alten Weg in Erlenbach ins Visier genommen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die ungebetenen Besucher ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren stahlen sie mehrere Stangen Zigaretten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Einbrecher geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen