Bürstadt – Einbruch in Gaststätte – Unbekannte erbeuten Geld

Bürstadt/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Montagmorgen (24.02.), gegen 4.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Lampertheimer Straße. Zwei bislang Unbekannte drangen über ein Fenster in das Gebäude ein. Die Kriminellen brachen anschließend einen Zigarettenautomaten und eine Geldkassette auf. Sie erbeuteten Geld und verursachten darüber hinaus durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Tatverdächtigen trugen schwarze Sturmhauben. Einer der Flüchtigen war mit dunkelgrüner Jacke und blauer Jogginghose sein Begleiter mit dunkelgrünem Pullover und blauen Jeans bekleidet. Beide trugen Handschuhe.

Das Kommissariat 42 in Lampertheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen