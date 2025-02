Hockenheim – 29. Unternehmertreffen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der 70. gemeinsame Fasnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen findet in diesem Jahr turnusgemäß in Mannheim statt. Er startet am Sonntag, 2. März, um 13:31 Uhr in der verlängerten Breiten Straße, verläuft am Stadthaus N1 vorbei in die Planken, über den Kaiserring zum Friedrichsplatz, um den Wasserturm herum und durch ... Mehr lesen »