Schwetzingen – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorradfahrer

Schwetzingen/RNK/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Heute ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Schwetzingen. Nach derzeitigem Kenntnisstandt befuhr eine 33-jährige Fahrerin eines Pkw Audi die Liselottestraße und missachtete an der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße die Vorfahrt eines 21-jähriger Motorradfahrers, der die Friedricht-Ebert-Straße in Richtung Friedhof befuhr. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer zu Boden geworfen und dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg war die Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der Unfallstelle bis 15.28 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 10.000EUR, davon 7500EUR am Pkw Audi.

