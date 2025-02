Lustadt – Schwerverletzter Fahrradfahrer

Lustadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Sonntagmorgen (23.02.2025) gegen 05:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer in der Lohngasse in Lustadt mitten auf der Fahrbahn eine Blutlache neben einem herrenlosen Fahrrad. An einem daneben geparkten Fahrzeug wurden ebenfalls Blutspuren festgestellt. Im Rahmen der Fahndung konnte der 21-jährige Fahrradfahrer festgestellt werden. Er hatte erhebliche Gesichtsverletzungen und blutete stark. Es stellte sich heraus, dass der Mann nach einer Faschingsveranstaltung mit dem Fahrrad gegen das geparkte Fahrzeug fuhr und stürzte. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem 21-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Zudem gab er an, Cannabis konsumiert zu haben. Er wurde durch den Rettungsdienst aufgrund der Gesichtsverletzungen in eine Spezialklinik verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

