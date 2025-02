Ludwigshafen – Staatssekretärin Nicole Steingaß besucht BG Klinik Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die BG Klinik Ludwigshafen empfing am 21. Februar 2025 Nicole Steingaß,

Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz,

zu einem Besuch und einem fachlichen Austausch über gesundheitspolitische Themen.

Bei einem Rundgang mit Geschäftsführerin Susanne Dieffenbach und

Ärztlichem Direktor Prof. Dr. Paul Alfred Grützner gewann Nicole Steingaß einen

Eindruck von den spezialisierten Einrichtungen der Klinik, die in den Fachbereichen

Unfallchirurgie/Orthopädie und Hand-, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie in

der Metropolregion Rhein-Neckar Maximalversorger ist.

Ludwigshafen, 21. Februar 2025 – Der Rundgang spiegelte die besondere

Spezialisierung der BG Klinik Ludwigshafen wider. Als ein Notfallmedizinisches Zentrum in

Rheinland-Pfalz nimmt die BG Klinik Ludwighafen eine wichtige überregionale Rolle in der

Versorgung von Schwerverletzten im süd-westdeutschen Raum ein und gestaltet die

Weiterentwicklung der Notfallversorgungsstrukturen in Rheinland-Pfalz aktiv mit. Teil der

Tour war auch die Besichtigung des vielschichtigen Rehabilitationsbereichs, der die im

Sozialgesetzbuch Sieben verankerte Versorgung von Menschen nach Arbeitsunfällen abbildet.

Strukturelle und prozessuale Herausforderungen durch Krankenhausreform

Im Fokus der Gespräche standen zentrale Themen der Gesundheitsversorgung, die im

Dreiländereck der Metropolregion besondere Herausforderungen mit sich bringen. Neben

Ansätzen zur besseren Verzahnung von Krankenhäusern, ambulanten Versorgern und

Pflegeeinrichtungen in der Region ging es hierbei insbesondere um die geplante

Krankenhausreform und die damit verbundenen Herausforderungen für die Klinik.

Susanne Dieffenbach, Geschäftsführerin der BG Klinik Ludwigshafen: „Die

Krankenhausreform stellt uns vor wesentliche strukturelle und prozessuale

Herausforderungen. In der Metropolregion Rhein-Neckar, mit ihrer dynamischen

Bevölkerungsentwicklung und der besonderen Situation im Dreiländereck, sind

passgenaue Lösungen erforderlich. Im Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung

haben sich die Überwindung der Sektorengrenzen, das gestufte Heilverfahren mit

Qualitätssicherung bereits bewährt, Akutversorgung und Rehabilitation gehen Hand in

Hand. Im Austausch mit Staatssekretärin Nicole Steingaß konnten wir diskutieren, wie die

Reform gestaltet werden kann, um eine hochwertige Versorgung auch künftig zu gewährleisten.“



Spezialisierung und Vernetzung in der medizinischen Versorgung

Eine hochwertige Versorgung ist auch wegweisend beim Ausbau des medizinischen

Leistungsspektrums der Klinik. Akut steht die Erweiterung der Behandlungen bei

degenerativen Erkrankungen wie zum Beispiel primären Endoprothesen,

Rückenschmerzen und in der Sportmedizin an. Mittelfristig wird erwogen, eine

neurologische Frührehabilitation aufzubauen und die Alterstraumatologie weiterzuentwickeln.

Prof. Dr. Paul Alfred Grützner, Ärztlicher Direktor der BG Klinik

Ludwigshafen: „Die Spezialisierung in der Medizin bringt ein tiefgreifendes Wissen in

speziellen Fachdisziplinen mit sich. Damit wir dieses Fachwissen zum Wohle der Patienten

nutzbar machen können, sind vernetzte Strukturen und eine räumlich und fachlich

übergreifende Zusammenarbeit unerlässlich. Aus dem Diskurs mit Staatssekretärin Nicole

Steingaß nehmen wir wertvolle Erkenntnisse mit, wie die Politik solche Spezialisierungen

gezielt fördern kann.“

Auch die Themen Integrierte Notfallzentren (INZ) und telenotärztliche

Versorgung kamen zur Sprache. Vor dem Hintergrund überlasteter Notaufnahmen stellen

diese Strukturen ein sinnvolles Konzept zur flexiblen und leistungsfähigen

Notfallversorgung dar.

Zentrale Rolle in Notfallversorgung des Landes

Angesichts der bevorstehenden Krankenhausreform und der damit verbundenen

Fokussierung auf Leistungsgruppen bewertet die Landesregierung die bereits bestehende

hohe Spezialisierung der BG Klinik in Ludwigshafen durchweg positiv. Durch ihre hohe

Spezialisierung spielt die BG Klinik eine zentrale Rolle in der Notfallversorgung des Landes.

Gleichzeitig ist das Fachkrankenhaus der Maximalversorgung auch für viele

Patientinnen und Patienten aus den benachbarten Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg eine essenzielle Anlaufstelle in Notfällen. Nicole Steingaß, Staatssekretärin Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit.

„Die BG Klinik als spezialisierter Versorger in der Metropolregion Rhein-Neckar steht auf einem starken Fundament und ist ein wesentlicher Pfeiler der Gesundheitsversorgung im Dreiländereck. Kooperationen wie das

Neurochirurgie³-Netzwerk mit dem Klinikum Ludwigshafen und der Universitätsmedizin

Mannheim verdeutlichen, wie wertvoll Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ist und welchen Nutzen gebündelte Expertise für die Patientinnen und Patienten hat.

Als Land unterstützen und fördern wir solche Partnerschaften weiterhin, um die stationäre

Versorgung in der Metropolregion Rhein-Neckar nachhaltig zu stärken.“

Es sei daneben das Bestreben des Landes, generisch gewachsene Versorgungsstrukturen

wie in Ludwigshafen zu erhalten und sich im Bund bei der Umsetzung der

Krankenhausreform dafür einzusetzen, dass die vernetzte Versorgung auch bei den

Qualitätsvorgaben der Leistungsgruppen Berücksichtigung findet.

Über die BG Klinik Ludwigshafen

Die BG Klinik Ludwigshafen übernimmt als traumatologische Schwerpunktklinik der

Maximalversorgung eine zentrale Rolle in der medizinischen Versorgung im industriellen

Ballungsraum Rhein-Neckar. Die Klinik zählt in den Bereichen Unfallchirurgie, Orthopädie,

Plastische und Mikrochirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie zu den renommiertesten

Adressen in Deutschland. Das 1968 eröffnete medizinische Hightech-Haus versorgt

Menschen nach Unfällen aller Schweregrade und steht allen Patienten offen.

Zum Spektrum der Klinik gehört neben der Notfallversorgung die elektive Behandlung von

Patienten mit Verletzungen und Erkrankungen am Stütz- und Bewegungsapparat und an

der Hand, etwa Fehlstellungen, Gelenkschäden, Arthrose, Nervenerkrankungen, Tumoren

und vieles mehr. Primäreingriffe etwa beim künstlichen Gelenkersatz an Hüft-, Knie- und

Schultergelenk zählen zum Leistungsspektrum ebenso wie Revisionseingriffe, komplexe

Wirbelsäulenoperationen und die Versorgung querschnittgelähmter Patienten.

Das Schwerbrandverletztenzentrum zählt zu den größten Einrichtungen seiner Art in

Deutschland, behandelt werden hier auch Brandverletzte aus dem nahen Elsass und

Lothringen. Für die nahtlose Weiterbehandlung steht das 2014 eröffnete Reha Zentrum

offen.

Die BG Klinik Ludwigshafen gehört zur Unternehmensgruppe der BG Kliniken. Die BG

Kliniken sind spezialisiert auf die Akutversorgung und Rehabilitation schwerverletzter und

berufserkrankter Menschen. An 13 Standorten versorgen über 18.000 Beschäftigte mehr

als 550.000 Fälle pro Jahr. Damit sind die BG Kliniken der größte öffentlich-rechtliche

Krankenhauskonzern in Deutschland. Träger der BG Kliniken sind die gewerblichen

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Weitere Informationen: www.bg-kliniken.de.

Quelle: BG Klinik Ludwigshafen