Ludwigshafen – Räuberischer Diebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend, den 22.02.25 gegen 19:15 Uhr, saß eine 3-köpfige Gruppe männlicher Heranwachsender an einem Tisch auf einem der Balkone der Rheingalerie.

Beim Vorbeilaufen nahm ein bislang unbekannter Mann die auf dem Tisch befindliche Einweg-E-Zigarette an sich. Als er sich entfernte, hielt der unbekannte Mann ein Pfefferspray in der Hand und zeigte dies in Richtung der Gruppe. Ohne dies im weiteren Verlauf aktiv zu nutzen, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Er wurde wie folgt beschrieben: Täter: männlich, etwa 180cm, korpulent, kurze schwarze Haare, europäisches Erscheinungsbild, schwarze Kleidung, silberne Kette

Sie haben den Vorfall beobachtet oder können Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz