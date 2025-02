Hirschberg – Handball: Spielgemeinschaft S3L spielt unentschieden gegen Opladen

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Punkt gegen Opladen

Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L spielt mit 24:24 (10:12) gegen die TuS 1882 Opladen unentschieden.

Der Trainer ist zufrieden: „Insgesamt muss ich der Mannschaft ein großes Lob aussprechen“, sagt

Thorsten Schmid. Allen Widrigkeiten zum Trotz und mit Blick auf den nach wie vor reduzierten Kader habe man sich gut geschlagen. „Die Jungs geben einfach nicht auf“, freut sich Schmid. In der Abwehr habe man durchweg gut gearbeitet und Sebastian Ullrich habe im Tor wieder einmal gut gehalten.

Nicht so glücklich ist der Trainer mit dem Angriff: „Hier haben wir uns insgesamt zu viele Fehler geleistet“, resümiert Schmid. Dabei kam die S3L in der ersten Halbzeit gut ins Spiel. Mit Toren durch Niklas Krämer und Fabian Schwarzer gingen die Hirschberger zunächst in Führung. „Leider haben wir uns dann zu viele überhastete Würfe erlaubt und einfache Bälle liegen gelassen“, sagt der Coach.

Mit zwei Toren Rückstand ging die S3L in die Pause, was nach Ansicht des Trainers auch zu diesem

Zeitpunkt in Ordnung ging. In der der zweiten Halbzeit kämpften sich die Hirschberger immer wieder ran und ließen sich nicht entmutigen, auch nach einem Rückstand von 5 Toren in der 40. Spielminute. Vor allem Niklas Krämer zeigte ein sehr engagiertes Spiel.

In den letzten Spielminuten erhielt er die rote Karte, was aber letztlich die Mannschaft noch mehr motivierte, alles zu geben. In der 59. Spielminute gelang Sven Schreiber der Ausgleichstreffer zum Endstand 24:24. Ein Ergebnis, das in Ordnung geht, das aber auch anders hätte ausgehen können. „Mit etwas weniger Fehlern im Angriff hätten wir das auch gewinnen können“, ist sich Trainer Thorsten Schmid sicher.

Zufrieden ist er aber dennoch mit der Leistung seiner Mannschaft.

„Ich bin vor allem dankbar für die große Unterstützung durch unsere Fans“, freut sich Schmid. Viele haben die Mannshaft nach Leverkusen begleitet. „Die haben es echt geschafft, die letzten Minuten fast zu einem Heimspiel werden zu lassen“, schmunzelt Schmid. Gerade in diesen Zeiten sei der Rückhalt durch die Fangemeinde sehr wichtig, betont er.

Das wird beim nächsten Heimspiel wichtiger denn je; dann kommt nämlich mit Krefeld der unangefochtene Tabellenerste in die Heinrich-Beck Halle. Das absolute Top-Spiel der Rückrunde also, auf das sich das ganze Team gut vorbereiten muss. Zum Glück gibt es eine kleine Pause über die Faschingsferien. „Diese Zeit brauchen wir ganz dringend, um unsere Akkus aufzuladen“, meint Schmid.

Nach dem Heimspiel am 8. März gegen Krefeld stehen dann noch 7 Spiele an. „Da können wir noch Punkte holen, das

muss unser großes Ziel sein“, gibt sich der Trainer kämpferisch.

In der Tabelle der dritten Handball-Liga Süd-West liegt die S3L am 22. Spieltag wieder auf dem 4. Platz ((29:15) hinter dem Longericher SC Köln (32:12) und vor der HG Saarlouis ((28:16). Krefeld liegt auf dem ersten Tabellenplatz ((43:1).

S3L Handball: Tile Schlafmann, Sebastian Ullrich, Sven Schreiber (1), Lukas Gutsche (1), Niklas Krämer (5), Fabian

Schwarzer (4), Bastian Seitz, Hannes Weindl (1), Tim Burkard (1), Max Preller, Maximilian Kessler (7), Leon Keller (4), Niklas Thierauf.

Die Spielgemeinschaft „Saase3Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs

GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH