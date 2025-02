Hettenleidelheim – 16-jähriger Carlsberger ausgeraubt

Hettenleidelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 23.02.2025 um 13:28 Uhr wurde ein 16-jähriger Carlsberger Opfer eines Raubes in Hettenleidelheim in der Brunnenwiesenstraße.

Der Jugendliche befand sich an einer Bushaltestelle, als er von zwei Jugendlichen angesprochen wurde und diese ihn nach Geld fragten. Im Verlauf des Gesprächs drohten die beiden Heranwachsenden dem 16-Jährigen Gewalt an. Einer der Jugendlichen griff in die Jackentasche des Carlsbergers und entwendete einen Geldschein. Die beiden Täter entfernten sich anschließend fußläufig Richtung Wattenheimer Straße.

Der Geschädigte konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben: Täter 1: männlich, etwa 16-20 Jahre alt, 170-180 cm groß mit normaler Statur. Er habe eine schwarze Jacke mit weißem Fuchs auf der Brust und eine dunkle Kappe getragen. Täter 2: männlich, ebenfalls etwa 16-20 Jahre alt, 180-190 cm groß, mit kräftiger Statur. Er habe eine Jeansjacke getragen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen um den Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße