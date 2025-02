Eppingen – Der Karlsruher SC und JFV Straubenhardt jubeln bei den Badischen Futsal- Meisterschaften der C-Jugend

Eppingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Einen weiteren Tag voller Highlights gab es zum Auftakt des zweiten

Wochenendes der Badischen Futsal-Meisterschaften am Samstag in der Hardwaldhalle in

Eppingen. Bei den C-Juniorinnen gewann der KSC souverän, bei den C-Junioren kämpft

sich der JFV Straubenhardt bis zum Sieg durch.

C-Juniorinnen des Karlsruher SC siegen mit weißer Weste

Das zweite Turnierwochenende begann am Samstagmorgen mit der Endrunde der C- Juniorinnen in der Eppinger Hardwaldhalle. Nach der Begrüßung aller Mannschaften durch Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball Heike Himmelsbach-Ihli und der Vorsitzenden des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball Sabrina Suhr ging es für Badens beste sechs C-Juniorinnen-Teams um den Titel. Durch den im letzten Jahr neu eingeführten Gruppenmodus

im Format „Jeder gegen Jeden“ kam es in jedem Spiel auf volle Konzentration an.

Die Mädels des KSC zeigten ihr Können und blieben in allen Partien nicht nur ungeschlagen, sondern auch

ohne Gegentore. Den ersten Platz sicherten sie sich bereits nach dem vierten Spiel.

Spannender waren die letzten Spiele, welche die Platzierungen des zweiten bis fünften Platz

bestimmten. Mit einem Last-Minute-Treffer sprangen die Juniorinnen des FC-Astoria Walldorf

auf den dritten Platz.

Bei der Siegerehrung betonte Vizepräsidentin Heike Himmelsbach-Ihli, dass alle Mädes wahre

Gewinnerinnen sind, „denn ihr seid die sechs besten Teams aus Baden!“ Gemeinsam mit

bfv- Präsident Ronny Zimmermann, Sabrina Lüders (Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und

Mädchenfußball), übergab Himmelsbach-Ihli im Anschluss die Urkunden und Preise an die

Mannschaften. Die Zweit- und Drittplatzierten von TSV Amiticia Viernheim und

FC Astoria-Walldorf freuten sich über einen Reisekostenzuschuss von bfv-Partner KOMM MIT in Höhe von

750 bzw. 500 Euro. Die Siegerinnen Karlsruher SC reckten nicht nur freudestrahlend die

Meisterschale in die Höhe, sondern bekamen auch Tickets für den Europa-Park und haben sich

zudem für die Süddeutsche Meisterschaft am 9. März im württembergischen Ehningen

qualifiziert.



Wie seit Jahren gewohnt hatten auch bei den C-Mädels die Trainerinnen und Trainer selbst die

Wahl. Zur besten Spielerin kürten sie Carla Huber vom Karlsruher SC, zur besten Torhüterin

Lara Fichera vom TSV Amiticia Viernheim. Im Anschluss wurden gleich fünf

Torschützenköniginnen gekürt. Maelle Di Gerlando, Luise Huber und Malia Urich vom KSC,

Layla Dvorak Loche von der SpVgg Durlach-Aue und Lea Selina Ternes vom TSV Amiticia

Viernheim, erzielten jeweils drei Treffer. Sie erhielten jeweils einen adidas-Rucksack.

Als fairste Mannschaft dürfen sich die Mädels vom VfK Diedesheim zusätzlich zu ihrem adidas-Geschenk

über einen Besuch in die Klima Arena Sinsheim freuen. Die Schiedsrichterinnen des Vormittags

Annika Guthier, Esra Kaygusuz, Tabea Schupp und Lena Görnig hatten die stets fairen Spiele

zu jeder Zeit bestens im Griff und erhielten für ihren Einsatz ebenfalls ein adidas-Präsent.

Platzierungen:

1. Karlsruher SC

2. TSV Amiticia Viernheim

3. FC-Astoria Walldorf

4. SpVgg Durlach-Aue

5. SC Olympia Neulußheim

6. VfK Diedesheim

C-Junioren des JFV Straubenhardt gewinnen turbulentes Finale

Nach dem Turnier der Mädels folgte mit dem Turnier der C-Junioren das zweite Highlight des

Tages. Auch bei ihnen ging es nicht nur um den Badischen Meistertitel, sondern ebenso um die

Qualifikation für die Süddeutsche am 8. März in Ehningen (wfv). In zwei Gruppen traten an:

DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal, JFV Straubenhardt, 1. FC Bruchsal, JSG Großeicholzheim/

Schefflenz/ Waldhausen, JSG Steinsberg, FV Leopoldshafen, JSG Tauberhöhe/ RaMBo/

Reicholzh./ Hundh.-Stb., JSG Rohrhof/ Brühl, SpVgg Neckarelz, VfB Eppingen.

Nach einer intensiven Gruppenphase standen die vier Halbfinalisten fest. Den ersten Platz der

Gruppe A sicherten sich die Jungs der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal mit 10 Punkten. Dicht

hinter ihnen zieht der JFV Straubenhardt als Zweiter mit 9 Punkten ins Halbfinale ein. Als

Sieger der Gruppe B konnte sich der FV Leopoldshafen mit 10 Punkten durchsetzen. Das letzte

Halbfinal-Ticket löste sich die JSG Tauberhöhe/ RaMBo/ Reicholzh./ Hundh.-Stb. mit 8

Punkten.

Im ersten Entscheidungsspiel trafen die Mannschaften DJK/FC Ziegelhausen-

Peterstal und JSG Tauberhöhe/ RaMBo/ Reicholzh./ Hundh.-Stb. aufeinander. Die Partie

entschied das Team von DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal mit 3:0 klar für sich. Der JFV

Straubenhardt folgt ihnen nach einer turbulenten Begegnung gegen den FV Leopoldshafen.

Nachdem sich beide Teams vorerst langsam herantasteten, ging es in den letzten drei Minuten

Schlag auf Schlag. Innerhalb weniger Momente entschieden die Jungs aus Straubenhardt die

Partie für sich. Der Entstand lautete ebenfalls 3:0. Im Spiel um Platz 3 triumphierte die JSG

Tauberhöhe/ RaMBo/ Reicholzh./ Hundh.-Stb., sie setzen sich mit einem knappen 2:1 gegen

den FV Leopoldshafen durch. Im Finale wurde den Zuschauern ein packendes Duell geboten.

Gegenüber standen sich die Mannschaften DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal und JFV

Straubenhardt. Ersterer ging vorerst mit 1:0 in Führung. Obwohl beide Mannschaften nicht

nachließen, ist es dem JFV Straubenhardt gelungen, das Spiel zu drehen.

Der Endstand lautete 2:1, damit lautet der Badische Futsal-Meister 2025 JFV Straubenhardt.

Bei der anschließenden Siegerehrung dankte der bfv zunächst den Sponsoren: Europa-Park

Rust mit der Wasserwelt Rulantica, Derbystar, KOMM MIT, der AOK Heilbronn-Franken, der

Klima Arena Sinsheim, Stadionzeitung online und Pokaldepot. Der nachfolgende Dank von

Rouven Ettner ging ebenso an den Ausrichterverein VfB Eppingen, der als Dankeschön einen

Derbystar-Spielball erhielt. Die Siegerehrung übernahm Ettner gemeinsam mit seinem

Stellvertreter Jörg Barthelmes. Wie bei den Juniorinnen bekamen auch bei den Junioren die

Teams auf den Plätzen 5 bis 9 zusätzlich zu ihren Urkunden einen Derbystar-Ball, die

Halbfinalisten derer zwei.

Auch bei den Jungs erhielten die Zweit- und Drittplatzierten von

DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal und JSG Tauberhöhe/ RaMBo/ Reicholzh./ Hundh.-Stb. einen

großzügigen Reisekostenzuschuss von KOMM MIT. Die Reise des Badischen Meisters JFV

Straubenhardt geht am 8. März nach Ehningen, wo sie die badischen Farben vertreten werden

und zu einem späteren Zeitpunkt auch noch zu einem Mannschaftsausflug in den Europa-Park.

Als fairste Mannschaft zeichnete der bfv die JSG Großeicholzheim/ Schefflenz/ Waldhausen

aus, wofür das Team mit adidas-Taschen und einem Ausflug in die Klima Arena überrascht

wurde. Als besten Spieler wählten die Coaches Suheyl Ebrem von DJK/FC Ziegelhausen-

Peterstal, er krönte sich mit 6 Treffern ebenfalls zum Torschützenkönig. Als bester Torhüter

wurde sein Mannschaftskollege Kian Zolfaghari ausgezeichnet. Die Schiris des Nachmittags

Megan Billing, Henrik Reßler, Jonathan Ziegler, Jannis Richter, und Justin Krimmel standen

ihren Kolleginnen in nichts nach und erhielten wie alle Spieler mit Einzelauszeichnungen für

ihren Einsatz ebenfalls ein adidas-Präsent.

Platzierungen:

1. JFV Straubenhardt

2. DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal

3. JSG Tauberhöhe/ RaMBo/ Reicholzh./ Hundh.-Stb.

4. FV Leopoldshafen

5. JSG Rohrhof/ Brühl

5. 1. FC Bruchsal

7. SpVgg Neckarelz

7. JSG Großeicholzheim/ Schefflenz/ Waldhausen

9. VfB Eppingen

9. JSG Steinsberg

Fotos: Siegerfotos C-Juniorinnen Karlsruher SC und C-Junioren JFV Straubenhardt (Quelle: bfv)

Quelle: bfv