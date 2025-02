Neustadt -Technik-Treff der Engagierten Jugend Neustadt in Mainz ausgezeichnet

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – „Löten, Programmieren, Reparieren und Modifizieren von allerlei Gerät“. So beschreibt die Engagierte Jugend Neustadt e.V. (EJN) ihr wöchentliches Angebot eines „Techniktreffs“.

Bei diesem Treff handelt es sich um eines der vielen Angebote, das im von den Jugendlichen selbst verwalteten Neustadter Jugendzentrum in der Stadtmitte angeboten wird. Die Initiative ist ein Vorbild für alle, findet die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und hat sie daher mit einem Preis im Rahmen des Jugend-Engagement-Wettbewerbs 2024/25 „Sich einmischen – was bewegen“ ausgezeichnet. Die Urkunde wurde am vergangenen Donnerstag in Mainz durch Ministerpräsident Alexander Schweitzer im Beisein des Landtagsabgeordneten Claus Schick aus Neustadt übergeben. Zusammen mit einer finanziellen Förderung in Höhe von 500 Euro.

Diese sollten in neue Projekte investiert werden, informierten die Neustadter Schülerinnen und Schüler. Es sei wichtig, ehrenamtliches Engagement und den Einsatz für die Gemeinschaft auch zu belohnen, begründete Schweitzer die Auszeichnung. Sichtlich stolz zeigte sich auch Claus Schick: „Neustadt ist ja auch MINT-Region, weil hier, neben der hervorragenden Arbeit in den Schulen sich auch viele Menschen ehrenamtlich für die Vermittlung von Technik-Kompetenz engagieren“. Wenn dies durch die Jugendlichen in Selbstorganisation geschehe, sei dies umso besser. „Unter Gleichaltrigen lassen sich Wissen und Erfahrungen noch besser weitergeben“, lobt Schick die Arbeit des Techniktreff der EJN.

Die Auszeichnung wurde bereits zum elften Mal ausgelobt. Zusammen mit der EJN erhielten weitere 28 Projekte mit und für Jugendliche aus Rheinland-Pfalz einen Preis.

Das vielfältige Angebot der EJN und auch die Termine des Technik-Treff lassen sich unter https://ejnw.de/ finden.

Bild: Claus Schick

Quelle: SPD Landtag RLP