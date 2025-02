Mannheim – Jobs for Future endet erfolgreich

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium schließt nach drei Tagen mit 23.200 Besuchern

Mit 23.200 Besuchern (Vorjahr: 25.700) ist die dreitägige Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium in der Maimarkthalle Mannheim am Samstagabend zu Ende gegangen. 316 Aussteller berieten Schüler und Studierende, gaben Einblick in Berufsbilder und Tipps für die Bewerbung. Viele boten aktuelle Stellen für Fachkräfte und Quereinsteigende an. Weiterbildung und Umschulungsangebote fanden großes Interesse. Bei einer Umfrage zeigten sich die Aussteller hochzufrieden über die guten, ernsthaften Gespräche. Häufig brachten Interessierte bereits Bewerbungsmappen mit. Fast alle befragten Aussteller haben jetzt schon ihre Teilnahme für Februar 2026 zugesagt.

Motiviert und zielstrebig die einen, andere noch ganz ohne Plan: Alle Besucherinnen und Besucher profitierten von der persönlichen Beratung und staunten oft über die erhaltenen Infos. So bieten viele Unternehmen eine ganze Reihe auch unerwarteter Ausbildungsberufe an: Im Modehaus kann man unter anderem Koch werden. Wasserbauer und Binnenschiffer sind an den Wochenenden zu Hause, Bäcker dürfen in Zukunft länger schlafen: Die Berufswelt wandelt sich, die Infos auf der Messe sind aktuell und aus der Praxis.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen mit dem Wunsch nach einem beruflichen Neuanfang zur Jobs for Future und stießen auf ein großes Angebot für den Quereinstieg. Das betraf neben Jobs im Büro und Verkauf auch das bundesweite Sonderprogramm „Direkteinstieg Kita“. Bei den Studiengängen waren zum Beispiel das Grundschullehramt und Asienmanagement gut nachgefragt sowie die Umschulung zum Fachinformatiker. Hoch im Kurs standen Praktika und Freiwilligendienste, bei denen man Theaterluft schnuppern, Heizungen bauen, im Labor mitarbeiten oder sich als Mechatroniker ausprobieren kann.

Gut besucht waren die Bewerbungstrainings, alle Einzelberatungen waren ausgebucht. Bei den Vorträgen in den Info-Foren hatten KI und ChatGPT, Weiterbildung im Handwerk und das Thema „Ziele setzen – was will ich wirklich?“ die Nase vorn.

Erstmals präsentierten sich 14 Unternehmen auf der „Straße des Handels“ in „partnerschaftlicher Konkurrenz“. Die gemeinsamen Aktionen wurden sehr gut genutzt. Das kollegiale Netzwerken untereinander schätzen viele Aussteller. So haben drei Sozialunternehmen schon über einen gemeinsamen Messeauftritt im nächsten Jahr nachgedacht. An zahlreichen Ständen gaben Azubis ihre Erfahrungen an Gleichaltrige weiter. Eine angehende Hotelfachfrau hatte sich bei ihrem Onkel, einem Hotelier, dazu noch fachliche Tipps geben lassen. Ein Chemikant im 3. Lehrjahr war von der abwechslungsreichen Ausbildung, der familiären Atmosphäre im Betrieb und einem weiteren Vorteil des Konzerns begeistert: „Man riecht immer gut, wenn man von der Arbeit kommt.“ Das Unternehmen stellt unter anderem Seifen her.

Die nächste Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium findet vom 26. bis 28. Februar 2026 in der Maimarkthalle Mannheim statt.

Quelle – MAG Mannheimer Ausstellungs-GmbH