Ludwigshafen – Basteln, Kochen am Lagerfeuer und QiGong Im März beginnen neue Kurse bei der Familienbildung im HPH

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für 2025 und auch in den folgenden Jahren wird es drei feste verkaufsoffene Sonntage in Heidelberg geben. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20. Februar 2025 beschlossen. Die neue „Satzung zur Bestimmung von verkaufsoffenen Sonntagen in Heidelberg“ verstetigt die seit Jahren etablierten verkaufsoffenen Sonntage und schafft damit nachhaltige ... Mehr lesen »