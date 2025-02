Wörth am Rhein – Autoscheibe eingeschlagen

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20.02.2025 gegen 15:05 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines PKW ein und entwendete die auf dem Sitz liegende Handtasche der Geschädigten. Der PKW war zuvor auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Tullastraße abgestellt worden. Der Täter konnte von Zeugen beobachtet und gestört werden, woraufhin der Unbekannte über das dortige Schulgelände flüchtete. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Täter nicht festgestellt werden. Er konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, mittellange Haare (seitlich abrasiert), Dreitagebart, schwarze Jacke und graue/khakifarbene Jogginghose. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu dem Täter geben? Melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein