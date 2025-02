Wiesloch – Frau in Tür von Linienbus eingeklemmt und mitgeschleift

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag gegen 16 Uhr wurde eine 65-jährige Frau beim Verlassen eines Linienbusses mit dem Arm in der Tür eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Die Frau war mit dem Bus auf der Heidelberger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie an der Haltestelle PZN den Bus verlassen wollte. Aufgrund einer Gehbehinderung war es ihr jedoch nur möglich, den Bus langsam zu verlassen. Noch während des Aussteigens schloss der Busfahrer die Tür, wobei der Arm der Frau eingeklemmt wurde und sie sich bereits außerhalb des Busses befand. Der 57-jährige Fahrer bemerkte den Vorfall nicht und setzte die Fahrt ohne zu stoppen fort. Hierdurch wurde die Frau mehrere Meter mitgeschleift, bevor sie sich befreien konnte und zu Fall kam. Glücklicherweise zog sie sich lediglich leichte Verletzungen zu. Der Verkehrsdienst Heidelberg nahm letztlich die Ermittlungen auf, welche die Beamten zu dem 57-Jährigen führten. Bei der technischen Überprüfung des Busses zeigte sich, dass ein Defekt am Sicherheitsmechanismus der Tür vorlag. Die weitere Nutzung des Fahrzeugs musste daher untersagt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim