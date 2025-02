Speyer – Randalierende Person in der Herdstraße

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr meldeten Passanten eine randalierende, scheinbar alkoholisierte Person in der Herdstraße, die Mülltonnen umgeworfen und eine an einer Hauswand wachsende Kletterpflanze entwurzelt habe. Ein weiterer Zeuge hat die Person bis zu dessen Wohnanschrift verfolgt. Die Polizei konnte den 40-jährigen Tatverdächtigen dadurch identifizieren. Am selben Abend erschienen zwei weitere Geschädigte auf der Polizeiinspektion. Sie seien von dem Tatverdächtigen beleidigt worden, als sie ihn wegen seinem Herumschreien um Ruhe baten. Der 40-Jährige habe zudem ein Feuerzeug auf die Motorhaube des Fahrzeugs von einem der beiden Geschädigten geworfen, wodurch eine Delle entstand. Der Tatverdächtige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen und Beleidigungen verantworten.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer