Sinsheim – Neues Souvenir in der Tourist-Info – Porzellan-Wandteller mit historischer Stadtansicht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort gibt es in der Tourist-Info in Sinsheim einen dekorativen Wandteller aus Porzellan, der das historische Sinsheim auf besondere Weise einfängt. Das Motiv des Wandtellers basiert auf einem Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert und gibt einen Einblick in das Sinsheim dieser Zeit mit seinem Stift Sunnisheim. Ob als Erinnerung an vergangene Zeiten oder als Geschenk für Interessierte der Historie Sinsheims – dieser Wandteller ist ein echter Hingucker. Für nur 4,99 € kann man sich ein Stück der Sinsheimer Geschichte nach Hause holen. Verkauf solange der Vorrat reicht. Die Tourist-Info freut sich über zahlreiche Besucher, die sich dieses besondere Souvenir sichern möchten.

Bild: Stadt Sinsheim