Rödersheim-Gronau/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 19.02.2025 auf den 20.02.2025 stahlen unbekannte Täter einen grauen Dodge Ram 1500 mit Ladefläche, der vor einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Rödersheim-Gronau geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von ca. 40.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz