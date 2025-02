Mainz – Zum Tod des Justizministers-Schweitzer/Schmitt/Binz: Leidenschaftlicher Vertreter rechtsstaatlicher und demokratischer Werte

Mainz – „Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Herbert Mertin, einem herausragenden Vertreter demokratischer Werte und einer prägenden Persönlichkeit der rheinland-pfälzischen Politik. Der Justizminister ist heute im Alter von 66 Jahren in Koblenz verstorben. Sein unermüdlicher Einsatz für Freiheit, Gerechtigkeit und den Rechtsstaat hat unser Land nachhaltig geprägt. Unsere Gedanken und unsere tief empfundene Anteilnahme sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, sagten Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Integrationsministerin Katharina Binz.

„Herbert Mertins tiefe Überzeugung für Demokratie und Liberalismus wurzelte in seiner eigenen Lebensgeschichte: Als junger Mann musste er sein Geburtsland Chile aus politischen Gründen verlassen. In Deutschland fand er eine neue Heimat und machte es sich zur Lebensaufgabe, für die Werte der Demokratie einzutreten“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer weiter.

1983 trat Herbert Mertin der Freien Demokratischen Partei (FDP) bei und blieb ihr über Jahrzehnte in unterschiedlichsten Funktionen verbunden. Als langjähriger Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender und zweimaliger Justizminister von Rheinland-Pfalz prägte er die politische Landschaft mit Sachverstand, Leidenschaft und klaren liberalen Überzeugungen. Sein Einsatz für den Rechtsstaat, für bürgerliche Freiheitsrechte und eine unabhängige Justiz war vorbildlich.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer würdigte den Justizminister: “Herbert Mertin war eine feste Säule unserer Demokratie. Mit seiner Erfahrung, seiner Überzeugungskraft und seinem unerschütterlichen Einsatz für den Rechtsstaat hat er Rheinland-Pfalz über Jahrzehnte mitgestaltet. Er war ein kluger und integrer Politiker, ein angesehener Jurist und vor allem ein Mensch, dem Gerechtigkeit ein Herzensanliegen war. Sein Verlust wiegt schwer – für unser Land und für alle, die ihn schätzten.“

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt ergänzte: „Herbert Mertin wusste aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, in einem Land ohne Demokratie und Rechtsstaat zu leben. Seine Flucht aus der Diktatur in Chile und die Erfahrung von Willkür und Unrecht haben ihn tief geprägt – und sie wurden zu seinem Antrieb, sich ein Leben lang mit ganzer Kraft für Freiheit, Gerechtigkeit und eine unabhängige Justiz einzusetzen. Mit ihm verliert Rheinland-Pfalz nicht nur einen herausragenden Juristen und Politiker, sondern auch einen leidenschaftlichen Verteidiger unseres Rechtsstaats und unserer Demokratie. Sein Engagement und seine Überzeugungskraft werden uns fehlen.“

Integrationsministerin Katharina Binz erklärte: „Mit Herbert Mertin verlieren wir einen leidenschaftlichen Demokraten im besten Sinne. Als Kollege, ob als Minister oder Abgeordneter, war jeder Austausch mit ihm eine Bereicherung. Mit seiner Erfahrung, seiner Leidenschaft für unsere Grundwerte, aber auch mit seinem feinen Sinn für Humor hinterließ er bei allen, die mit ihm arbeiteten, einen bleibenden Eindruck. Mit seinem Einsatz für unsere Demokratie und unsere Grundrechte war und bleibt er ein Vorbild. Politisch und menschlich ist sein Tod ein großer Verlust. Herbert Mertin wird uns fehlen.“

Innerhalb der FDP, der Landespolitik und der Juristengemeinschaft genoss Herbert Mertin höchstes Ansehen. Er war eine Stimme der Vernunft und Verlässlichkeit – gerade auch in herausfordernden Zeiten. Sein feiner Humor, seine Integrität und sein unermüdliches Wirken werden uns fehlen.

Quelle Staatskanzlei