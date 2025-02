Ludwigshafen – Prof. Dr. Klaus Blettner ruft zur Teilnahme an der Bundestagswahl auf

Ludwigshafen am Rhein, 21. Februar 2025 – Prof. Dr. Klaus Blettner, Oberbürgermeisterkandidat der CDU und der Freien Wähler (FWG) Ludwigshafen, appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, am kommenden Sonntag, dem 23. Februar 2025, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

In seiner Stellungnahme betont Klaus Blettner: “Ihre Stimme zählt und kann entscheidend dazu beitragen, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. In diesem herausfordernden Zeiten ist im-

mens wichtig, unsere Demokratie zu stärken.”

Er fügt hinzu: “Nutzen Sie Ihr demokratisches Recht und gehen Sie wählen! Gestalten wir gemeinsam eine starke, zukunftsfähige und demokratische Bundesrepublik Deutschland.”

Quelle CDU

