Ludwigshafen – LKW aufgebrochen – Zeuge gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bislang Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (19.02.2025, 16:45 Uhr – 20.02.2025, 7 Uhr) das Schloss eines LKW auf und entwendeten diverse Elektrogeräte, u.a. eine Kaffeemaschine. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Von-Kieffer-Straße (in der Nähe zur Bushaltestelle Am Sandloch). Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Haben Sie zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz