Ludwigshafen – Ausstellung “Im Seminar mit Bloch” im Ernst-Bloch-Zentrum – Fotografien von Hektor Leibundgut

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, eröffnet am Donnerstag, 27. Februar 2025, um 18 Uhr, anlässlich des 140. Geburtstags von Ernst Bloch eine Fotoausstellung mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen des Philosophen. Die Ausstellung wird bis Juni 2025 zu sehen sein. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Weitere Informationen sind auf der Website www.bloch.de verfügbar. Hektor Leibundgut, geboren 1943 in Bern, studierte Theologie in Bern und Tübingen. Während seines Studienaufenthalts in Tübingen im Sommersemester 1969 hatte er die Gelegenheit, in einem Seminar Ernst Blochs zu Giordano Bruno zu fotografieren. Die hier entstandenen, bislang unveröffentlichten Bilder werden in der Ausstellung durch Aufnahmen aus Tübingen und Ludwigshafen aus den 1960er Jahren ergänzt. Durch die Zusammenschau dieser Zeitdokumente werden zwei bedeutende Orte in Blochs Biografie verknüpft: die Stadt seiner Herkunft und sein letzter Lehrort. Mit dieser Klammer wird sowohl an die Zeit des Aufbruchs in den 1960er Jahren erinnert als auch der Denker Ernst Bloch gewürdigt. Zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung am 27. Februar stehen Vorträge von Prof. Dr. Gert Ueding und Hektor Leibundgut auf dem Programm. Die musikalische Begleitung übernehmen Olaf Schönborn (Saxophon) und Daniel Prandl (Klavier).

Quelle: Stadt Ludwigshafen