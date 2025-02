Lambsheim – Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten

Lambsheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 20.02.2025, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen. Ein 88-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die K 2 von Lambsheim kommend und wollte an der Einmündung zur L 522 auf diese in Richtung Frankenthal einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der von links aus Weisenheim am Sand kommenden 78-jährigen Fahrzeugführerin und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der PKW der 78-jährigen Fahrzeugführerin in das angrenzende Feld geschleudert. Beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers wurden schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von mindestens 20.000EUR Zwecks qualifizierter Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen und die L 522 sowie K 2 waren in diesem Bereich für mehrere Stunden gesperrt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen