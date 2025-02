Ilbesheim – Kollision mit Fahrrad

Ilbesheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20.02.2025 befuhr gegen 17:35 Uhr ein 7-jähriger Fahrradfahrer die abschüssige Arzheimer Straße in Ilbesheim. An der Einmündung zur Frühmeß-Straße konnte er nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem PKW Opel eines 53-Jährigen. Der junge Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 3300 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Landau