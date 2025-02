Hockenheim – Sperrung Ziegelstraße wird verlängert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Das Wilhelm-Hack-Museum bietet im März sonntags öffentliche Führungen zur aktuellen Sammlungspräsentation “Poesie der Elemente” an. Teilnehmer*innen können dabei tiefer in die Welt der Kunst eintauchen, Fragen stellen und mehr über die Künstler*innen, Zeitgeschichte, Techniken und Ausstellungskonzepte erfahren. Die Führungen finden am 2. März, 9. März, 16. März, 23. März und am ... Mehr lesen »