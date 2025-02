Heidelberg – Saubere Stadt, starkes Miteinander: Anmeldung zum Heidelberger Frühjahrsputz ab 24. Februar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bürgerinnen und Bürger haben 2025 wieder die Gelegenheit, sich aktiv für ein sauberes und lebenswertes Heidelberg einzusetzen. Von Samstag, 22. März, bis Sonntag, 30. März 2025, lädt die Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg zum stadtweiten Frühjahrsputz ein. Das Ziel: gemeinsam öffentliche Plätze, Schulwege, Spielplätze, Grünanlagen, Wald und Wiesen von herumliegendem Abfall befreien und Heidelberg in neuem Glanz erstrahlen lassen. Ab dem 24. Februar 2025 können sich Interessierte zur Putzwoche anmelden unter www.heidelberg.de/fruehjahrsputz.

Gemeinsam für ein l(i)ebenswertes Heidelberg

Seit mehr als 25 Jahren gehört der Frühjahrsputz zu einem festen Termin in Heidelberg. Damit wird die europaweite Kampagne „Let’s clean up Europe“ unterstützt. Im vergangenen Jahr haben über 3.000 Freiwillige mehr als 125 Kubikmetern Abfall gesammelt. „Saubere Straßen, gepflegte Grünflächen und einladende Plätze tragen zum Charme unserer Stadt bei. Damit das so bleibt ist es wichtig, achtlos weggeworfenen Abfällen gemeinsam entgegenzuwirken. Der Frühjahrsputz bietet die Gelegenheit, Zusammenhalt zu zeigen und ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein zu setzen“, betont Andreas Bieber, Leiter der Stadtreinigung.

Wie kann ich mich beteiligen?

• Eigene Putzaktion im Stadtgebiet: Alle Heidelberger Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Schulen, Kitas und Vereine sind herzlich eingeladen, während der Putzwoche eigenständig im Stadtgebiet aktiv zu sein. Die ASZ Heidelberg stellt bei Bedarf die notwendige Sammelausrüstung (Handschuhe, Warnwesten, Zangen und Abfallsäcke) zur Verfügung.

• Stadtteilputzen am Samstag, 29. März 2025: In den Stadtteilen Bahnstadt, Bergheim, Emmertsgrund, Rohrbach und Wieblingen gibt es ein offenes Putzangebot. Geputzt wird von 10 bis 12 Uhr. Die nötige Ausrüstung wird vor Ort ausgegeben. Für eine Stärkung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist gesorgt.

• Familientag in Wald, Wiesen und Weinbergen am Sonntag, 30. März 2025: Die Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ des städtischen Umweltamtes lädt Familien und Einzelpersonen ein, die Natur von Unrat zu befreien. Wald- und Umweltpädagoginnen und -pädagogen begleiten die Aktionen inhaltlich. Sie erläutern viele spannende Themen zum Heidelberger Naturraum. Geputzt wird jeweils von 10 bis 12 Uhr in Ziegelhausen rund um das Köpfel, in Rohrbach entlang des Erlebniswanderwegs Wein und Kultur, auf dem Königsstuhl auf dem Walderlebnispfad und im Handschuhsheimer Feld.

Anmeldung und weitere Informationen

Weitere Informationen, insbesondere zu den Treffpunkten der einzelnen Veranstaltungen, sind unter www.heidelberg.de/fruehjahrsputz zu finden. Anmeldungen können über das dort hinterlegte Online-Anmeldeformular mit wenigen Klicks vorgenommen werden. Bei Fragen oder für Unterstützung bei der Anmeldung steht das Kundenservicecenter unter 06221 58-29999 (Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr) zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heidelberg