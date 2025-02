Heidelberg – Kinderbeauftragte in den Stadtteilen wieder komplett – Gemeinderat bestellt Interessensvertretungen in zehn weiteren Stadtteilen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die ehrenamtlichen Kinderbeauftragten in den Heidelberger Stadtteilen sind nun wieder komplett. Nachdem der Gemeinderat bereits im November 2024 die Kinderbeauftragen für die Stadtteile Neuenheim, Bergheim, Wieblingen, Emmertsgrund und Altstadt neu bestellt hatte, gab er in der Sitzung am 20. Februar 2025 grünes Licht für weitere zehn Stadtteile. Die Amtszeit der Kinderbeauftragten entspricht der Dauer der Amtszeit des Bezirksbeirates in den Stadtteilen.

Folgende Personen vertreten künftig die Interessen der Kinder in ihrem Stadtteil:

• Altstadt: Gisela Lasser / Ellen Möller (stv.)

• Bahnstadt: Dr. Anna Hartenstein / Dr. Miriam Botros (stv.)

• Bergheim: Marissa Dietrich / Melanie Hund (stv.)

• Boxberg: Ralf Kelle / Dr. Steffen Wunderlich (stv.)

• Emmertsgrund: Margarita Sirotkin / Eva Dworatzek-Josephy (stv.)

• Handschuhsheim: Klaus-Dieter Pajonk / Dr. Ines Brösse (stv.)

• Kirchheim: Andreas Häfner / Nicole Patricia Jäger (stv.)

• Neuenheim: Dr. Frank Kischkel / Tassilo Heller (stv.)

• Pfaffengrund: Jasmin-Warda Gradt / Angelina Decker (stv.)

• Rohrbach: Barbara Pfeiffer / Corinna Weidenhammer (stv.)

• Schlierbach: Daniela Micol / Dagmar Trippo (stv.)

• Südstadt: Catalina Tornero Haldon / Charlotte Cibella (stv.)

• Weststadt: Annette Hügle / Dr. Lukas Pfäffle (stv.)

• Wieblingen: Thorsten Röver / Christine Lehlbach (stv.)

• Ziegelhausen: Daniela von Dahl / Ulrike Bliß (stv.)

Ehrenamtlich tätige Kinderbeauftragte gibt es in Heidelberg seit 1996, jeweils zwei in jedem Stadtteil. Sie sind das Sprachrohr der Kinder und nehmen sich deren Anliegen an. Ihr Auftrag ist es, als Bindeglied zwischen dem Stadtteil und der Verwaltung zu fungieren. Kinderbeauftragte bringen sich bereits seit vielen Jahren in den Bezirksbeiräten ein. Seit Ende 2023 sind sie auch in den für sie relevanten Ausschüssen des Gemeinderats vertreten und damit noch stärker in die kommunalpolitische Arbeit eingebunden. Durch ihre Nähe zu den Menschen im Stadtteil sowie durch ihre Ortskenntnis sind sie ein wichtiger Partner für die Verwaltung. Ob Spielplätze, Verkehr oder Kinderstadtplan – die Themen sind vielfältig und betreffen ganz unterschiedliche Bereiche und Fachämter. Anregungen, Fragen und Wünsche können direkt oder über die zentrale E-Mail-Adresse kinderbeauftragte@heidelberg.de an die Kinderbeauftragten gerichtet werden. Infos und Kontaktdaten der Kinderbeauftragten unter www.heidelberg.de/Kinderbeauftragte.

Quelle: Stadt Heidelberg