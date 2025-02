Heidelberg – Gemeinderat legt drei feste verkaufsoffene Sonntage fest

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für 2025 und auch in den folgenden Jahren wird es drei feste verkaufsoffene Sonntage in Heidelberg geben. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20. Februar 2025 beschlossen. Die neue „Satzung zur Bestimmung von verkaufsoffenen Sonntagen in Heidelberg“ verstetigt die seit Jahren etablierten verkaufsoffenen Sonntage und schafft damit nachhaltige Planungssicherheit für die Veranstaltenden und reduziert Aufwand für Verwaltung und Gemeinderat. Die verkaufsoffenen Sonntage sind an folgende Veranstaltungen geknüpft:

• Frühlingsfest mit Sommertagszug am zweiten Sonntag vor dem Ostersonntag für Verkaufsstellen in Handschuhsheim

• Fischerfest Neuenheim am Sonntag nach dem ersten Samstag im September für Verkaufsstellen in Neuenheim

• Familienherbst am Sonntag nach dem letzten Samstag im September für Verkaufsstellen in der Altstadt, in Bergheim, in Neuenheim und im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd.

Für 2025 sind das der 6. April, der 7. September und der 28. September.

Quelle: Stadt Heidelberg