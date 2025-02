Heidelberg – Brötchen-Streit eskaliert – Bäckereiverkäufer schlägt Kollegen ins Gesicht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag kam es gegen 17:00 Uhr in einer Bäckerei in der Heidelberger Altstadt zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen und 35-jährigen Bäckereiverkäufer. Auslöser des Konflikts war, dass der 33-Jährige mehrere Brötchen für eine Kundin falsch aufschnitt, was von seinem Kollegen beobachtet wurde. Daraufhin ging der 35-Jährige zu ihm, nahm ihm das Messer aus der Hand und übernahm selbst die Bearbeitung der Bestellung. Im Anschluss kam es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden, die eskalierte. Der 35-Jährige packte seinen 33-jährigen Arbeitskollegen am Hals und versetzt ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung beobachtete, konnte die beiden Streithähne voneinander trennen. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesichts- und Halsbereich. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Quelle Polizeipräsidium Mannheim