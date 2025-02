Frankenthal – Geocaching – Auf Schatzsuche mit der Stadtbücherei Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 5. März, von 16 bis 18 Uhr haben Jugendliche ab 12 Jahren die Möglichkeit, mit der Stadtbücherei auf Geocaching-Tour durch Frankenthal zu gehen. Gemeinsam machen sich die Jugendlichen mithilfe von GPS-Gerät und Smartphone auf die Suche nach sogenannten „Caches“. Dabei handelt es sich um kleine Behälter, die verschiedenste Formen haben können. Darin befindet sich ein Log-buch, in das man sich nach dem Fund eintragen kann. Treffpunkt ist die Stadtbücherei in der Welschgasse 11, von wo aus es nach einer kurzen Einführung losgehen kann. Die Veranstaltung ist auch für Interessierte geeignet, die schon bei vorherigen Geocaching-Touren der Stadtbücherei dabei waren. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Für unterwegs sollten eigene Getränke oder Trinkflaschen, die in der Stadtbücherei mit Wasser aufgefüllt werden können, mitgebracht werden.

Mehr zum Geocaching

Geocaching erfreut sich nach wie vor weltweit großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Es handelt sich dabei um eine Art moderne Schatzsuche. Anhand von GPS-Daten wird nach einem geheimen Versteck, an dem sich der „Cache“ befindet, gesucht. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen gibt es auf der Homepage der Stadtbücherei Frankenthal unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.

Quelle: Stadt Frankenthal